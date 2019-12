Wie üblich, ist zwei Tage nach einem Spiel trainingsfrei. Am Weserstadion passiert heute nichts, die Spieler sollen sich vom 0:1 gegen Paderborn erholen. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das nächste Spiel, am Sonnabend beim FC Bayern (15.30 Uhr).

Ganz frei ist der Tag allerdings nicht, ab 18 Uhr steht Besinnliches auf dem Programm. Um 18 Uhr beginnt die Weihnachtsfeier des Vereins in der Meierei. Bereits im vergangenen Jahr hat der Verein Spieler und Mitarbeiter ins Restaurant im Bürgerpark eingeladen.