Alexander Nouri. (nordphoto)

Woche für Woche wird auf dem Internetportal die Mannschaft des Spieltages gekürt. Selbstverständlich braucht dieses Team auch einen Trainer. Die Nutzer der Seite haben während der vergangenen 34. Spieltage stets eine Auswahl getroffen, Nouri ist insgesamt sechs Mal Coach der Woche geworden. Das reichte in der Endabrechnung, um dort ganz vorne zu stehen.

Der 37-Jährige hat von den Usern von "transfermarkt.de" zudem eine attraktive Elf zusammengestellt bekommen. Bester Keeper der abgelaufenen Spielzeit ist der Kölner Timo Horn, in der Abwehr haben sich der Ex-Bremer Sokratis (Borussia Dortmund), Niklas Süle (TSG Hoffenheim), Sead Kolasinac (Schalke 04) und Philipp Lahm (Bayern München) einen Platz gesichert. Das Mittelfeld besteht aus Naby Keita (RB Leipzig), Arjen Robben (Bayern München) und Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund). In der Offensive führte kein Weg an Robert Lewandowski (Bayern München), Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) und Anthony Modeste (1. FC Köln) vorbei. (mbü)