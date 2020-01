Es ist die ganz spannende Frage bei Werder: Was passiert heute noch rund um das Weserstadion? Eines ist gewiss - um 13.30 Uhr wird auf jeden Fall trainiert. Im Vorfeld des so wichtigen Spiels beim FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) steht der ganz normale sportliche Alltag an, vor der Abreise nach Süddeutschland bittet Chefcoach Florian Kohfeldt seine Spieler zum öffentlichen Abschlusstraining.

Viel wichtiger erscheint an diesem 31. Januar jedoch, ob die Bremer noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Bis um 18 Uhr hat der Verein noch Zeit, einen neuen Spieler zu verpflichten und sich für den Abstiegskampf personell noch ein wenig aufzuhübschen. Ein heißer Kandidat für einen Wechsel ist Davie Selke. Die Zeichen verdichten sich nach „Sky“-Informationen, dass der Ex-Bremer seinen derzeitigen Arbeitgeber Hertha BSC verlässt und erneut an der Weser spielt.