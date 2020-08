Herzhaftes Knuddeln: Johannes Eggestein feiert mit Werder-Stürmer Davie Selke dessen Tor zum 1:0. (nordphoto)

Trotz des intensiven Trainings in den vergangenen Tagen im Zillertal erwischte Werder gegen den Linzer ASK einen Traumstart. Schon nach vier Minuten ging die Mannschaft von Florian Kohfeldt in Führung: Leo Bittencourt schlug von der rechten Seite eine tolle Flanke ins Sturmzentrum, wo Davie Selke den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters einköpfte.

Am zweiten Bremer Treffer war Neuzugang Tahith Chong beteiligt, der bei seinem Debüt im Werder-Trikot wechselweise über den linken und den rechten Flügel angriff. Selke war bei einem Konter im richtigen Moment gestartet und passte den Ball in die Mitte zu Chong, der sah weiter links den freistehenden Johannes Eggestein. Der Rest war Formsache: In bester Mittelstürmer-Art schob Eggestein den Ball zum 2:0 ins Tor (16. Minute).

Viele Wechsel in der Halbzeit

Die einzige gefährliche Aktion des LASK im ersten Durchgang entschärfte Werders Torhüter Jiri Pavlenka in der 34. Minute, als er einen Raguz-Schuss nicht passieren ließ. Neben Chong, der nach einem feinen Dribbling beinahe noch selbst ein Tor erzielt hätte, standen auch die Werder-Neuzugänge Felix Agu, Manuel Mbom und Patrick Erras in der Startelf.

Wie geplant wechselte Kohfeldt nach der Halbzeitpause sein Team fast komplett durch. Und wieder gab es früh Grund zum Jubeln: Niclas Füllkrug tankte sich links im Strafraum durch und passte den Ball in die Mitte auf Josh Sargent, der den Ball zum 3:0 im Tor versenkte (46. Minute).

Schmid zeigt gute Eckbälle

Doch ohne Gegentor blieb Werder mal wieder nicht. Grund war ein Foulspiel von Marco Friedl im Strafraum, diesmal nutzte LASK-Stürmer Raguz die Gelegenheit und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:3-Anschlusstreffer (56.). Erfreulich hingegen: Neuzugang Romano Schmid zeigte im zweiten Durchgang, dass seine Eckbälle Werders Standards in der Offensive deutlich beleben könnten.

Pech hatte Füllkrug in der 64. Minute, als sein Kopfball nach einer guten Freistoßhereingabe von Ludwig Augustinsson von der linken Seite nur an die Latte klatschte. Auf der anderen Seite zeigte Werders Ersatztorhüter Stefanos Kapino seine Klasse, als er einen harten Flachschuss von Karamoko zur Ecke klärte. Nach einem Konter traf Yuya Oasko quasi im Gegenzug zum 4:1 für Werder (77. Minute).

Nicht im Einsatz waren Werder-Kapitän Niklas Moisander (Faserriss) sowie Kevin Möhwald (Trainingsrückstand) und Milot Rashica (Adduktorenprobleme und Wechselabsichten); alle drei Spieler verfolgten die Partie aber am Spielfeldrand, ebenso wie 500 Fans im Zillertal, die erstmals seit der Coronapause wieder bei einem Werder-Spiel dabei sein konnten. Im nächsten Test am kommenden Montag (13 Uhr) trifft Werder im Zillertal auf Austria Lustenau.

So spielte Werder in der ersten Halbzeit:

Pavlenka - Mbom, Toprak, Friedl, Agu - Erras - Bittencourt, Klaassen - Chong, Selke, J. Eggestein

So spielte Werder in der zweiten Halbzeit:

Kapino - Gebre Selassie, Toprak (57. Rieckmann), Friedl (64. Veljkovic), Augustinsson - M. Eggestein - Schmid, Woltemade - Sargent, Osako, Füllkrug