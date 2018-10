Ole Käuper, Aron Johannsson und Martin Harnik arbeiten an ihrem Comeback. Am Montag trainierte das Trio individuell. Martin Harnik absolvierte nach Muskelproblemen im Oberschenkel, die sich in der vergangenen Woche beim Training bemerkbar gemacht hatten, eine Laufeinheit außerhalb des Trainingsgeländes an der Weser. Wann der Stürmer wieder fit ist, ist aktuell noch offen.

Käuper und Johannsson begannen ebenfalls mit Läufen, drehten zunächst Runden auf dem Trainingsplatz. Später kamen auch erste Übungen am Ball hinzu. Betreut wurden die beiden Werder-Profis von Physiotherapeut Jens Beulke. Käuper soll Mitte November wieder mit der Mannschaft trainieren, bei Johannsson ist der Zeitpunkt der Rückkehr offen. Der Rest des Teams, der nicht auf Länderspielreise ist, trainiert nachmittags im Kraftraum.