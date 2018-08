Neben Max Kruse, der am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, haben auch Milot Rashica nach einem Schlag auf den Fuß und Ludwig Augustinsson individuell trainiert. Augustinsson hatte am Mittwoch das Training wegen Problemen an der Leiste abgebrochen.

Auch Luca Plogmann nahm nicht an der Nachmittagseinheit teil. Der junge Keeper wird an diesem Mittwochabend beim Heimspiel von Werders U23 gegen den SC Weiche Flensburg (Anstoß: 19 Uhr) das Tor hüten. Philipp Bargfrede war dagegen wieder im Mannschaftstraining dabei. Der Mittelfeldspieler hatte am Mittwoch individuell trainiert (Belastungssteuerung). Beobachtet wurden Bargfrede und Co. von Thomas Schaaf. Der Technische Direktor schaute sich die Einheit auf dem Platz an.

Das #Werder-Training ist gestartet.

Neben Max Kruse fehlen Milot #Rashica und Ludwig #Augustinsson. Sie absolvieren ein individuelles Programm. pic.twitter.com/oZqxESl8x7 — Mein Werder (@WK_MeinWerder) August 29, 2018