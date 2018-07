Maximilian Eggestein sieht seine Zukunft erst einmal in Bremen. "Hier kann etwas passieren in den nächsten Jahren, da möchte ich dabei sein", sagte der 21-Jährige. Das Trainer-Team habe nämlich einen klaren Plan, begründete er. Deshalb habe er die beiden Angebote von anderen Vereinen in diesem Sommer abgelehnt. "Es war kein Thema, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich sehe bei Werder eine Situation, in der ich mich weiterentwickeln kann."

Dazu passend betonte der Mittelfeldspieler, dass er sich mit Werder identifiziere - auch weil er mit 14, 15 Jahren oft als Fan im Weserstadion war. Einen Karriereplan, der einen Wechsel zu einem größeren Verein beinhalte, habe er nicht: "Ich mache das frei nach Gefühl."

Für die kommende Saison nimmt sich das Werder-Eigengewächs viel vor: "Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und vorangehen, werde mehr im Mittelpunkt stehen." Er wolle außerdem torgefährlicher werden, sagte Eggestein. Auch für sein Team hat Eggestein einen Plan: „Wir wollen eine eklige Truppe sein und das müssen wir auch.“

Eggestein ist seit 2011 bei Werder und hat dort sowohl die U17 als auch die U19 durchlaufen. Seit 2015 absolvierte der 21-Jährige 57 Bundesliga-Partien für die Bremer. Dabei erzielte er drei Tore und lieferte vier Torvorlagen. Zwei Tore und alle vier Torvorlagen erreichte er in der vergangenen Saison.