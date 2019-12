Die Tabelle lügt nicht: Werder rangiert in der Liga auf Platz 14 - und Trainer Florian Kohfeldt muss die Gründe dafür immer wieder neu erklären. (nordphoto)

Die letzten drei Klubs, auf die Werder in dieser missratenen Hinrunde noch trifft, haben es alle schon gemacht. In ihrer Not wechselten sie den Trainer aus. Mainz, Köln und sogar die Bayern. Bei Werder muss Florian Kohfeldt derlei nicht befürchten, das unterscheidet ihn nicht nur von fast alle Kollegen in der Liga, sondern auch von seinen Vorgängern Alexander Nouri und Viktor Skripnik. Kohfeldt hat sich durch seine Arbeit und sein Auftreten eine Position geschaffen, die im diesem Dezember 2019 auch die etwas überraschende Rückkehr des Abstiegskampfes aushält.

Das hängt auch mit seinen rhetorischen Fähigkeiten zusammen. Ist die Situation auch noch so irre: Kohfeldt findet für alles brauchbare Worte und ist für Werder dadurch ein wertvoller Erklärer der Krise geworden. Und das in einer Qualität, die sich deutlich abhebt von den jüngsten Leistungen der Mannschaft. Viele Leute kennen ihn ohnehin nur aus dem Fernsehen und mögen ihn dafür, dass er auch das Unfassbare in verständliche Worte kleiden kann. Ein wenig erinnert das an den jungen Jürgen Klopp, der dem ganzen Land beim Sommermärchen 2006 den Fußball so gut erklärte, dass es gar nicht mehr weiter auffiel, wie seine Mainzer nur wenige Monate später sang- und klanglos aus der Bundesliga abstiegen. Klopp behielt seinen Job, zog irgendwann weiter und erklärt als Welttrainer des Jahres heute überall seinen Fußball.

„Das hilft einem jungen Trainer“

Bei nur einem Sieg aus den letzten elf Bremer Bundesligaspielen ist Werders höchst besonnener Umgang mit dem Trainer zumindest ungewöhnlich für die chronisch aufgeregte Fußballbranche. Am Donnerstag wurde Kohfeldt deshalb gefragt, ob er es als Privileg empfinde, in Bremen trotz fehlender Ergebnisse vergleichsweise ruhig arbeiten zu können. „Natürlich empfinde ich es als positiv, dass diese Frage bislang nicht im Raum steht“, antwortete er mit Blick auf die Trainerwechsel bei den Konkurrenten. Er glaube, dass gerade dieser Zusammenhalt Werder auszeichne, betonte Kohfeldt, „das hat uns auch ausgezeichnet, als wir in den letzten zwei Jahren sehr viel Erfolg hatten. Auch da waren wir immer komplett beieinander.“ Für ihn persönlich sei es dennoch so, dass ihn Werders Lage sehr beschäftige, erklärte Kohfeldt und betonte dabei das Wörtchen „sehr“.

Werders Trainer will, und das spürte man deutlich, keinen falschen Eindruck erwecken. „Ich lehne mich jetzt nicht zurück und denke: So lange über mich nicht geredet wird, ist alles gut“, sagte er, „so etwas liegt mir fern. Die Gesamtsituation nagt an uns allen, das ist ja überhaupt keine Frage. Und es ist für einen Trainer, auch für einen jungen Trainer, natürlich dann sehr sehr gut, dass er den Rückhalt der Geschäftsführung spürt.“ Das ist jedoch nur die eine wichtige Seite. Mindestens ebenso bedeutend für einen Trainer ist sein Verhältnis zur Mannschaft, wie Niko Kovacs Scheitern in München eindrucksvoll belegt. „Aber auch von Seiten der Mannschaft ist das komplette Vertrauen da“, unterstreicht Kohfeldt, „das ist das Entscheidende, dass wir weiter eng zusammen sind.“

Eine sehr lange Sitzung am Mittwoch

In der Tat scheint sich Kohfeldt bei Werder in relativ kurzer Zeit so unverzichtbar gemacht zu haben, wie das zuletzt Thomas Schaaf gelang. Auch Aufsichtsrats-Chef Marco Bode betont gerne, dass Kohfeldt in Bremen mehr sei als ein normaler Trainer. Ausgestattet mit derart viel Rückendeckung, arbeitete Kohfeldt auch den jüngsten Tiefpunkt dieser Saison mit den Spielern auf, die 0:1-Heimniederlage gegen den SC Paderborn. Es war eine sehr lange Sitzung für die Mannschaft, dabei ging es am Mittwoch-Nachmittag nicht nur um Video-Analysen, sondern auch um ein paar grundsätzliche Gedanken. „Es gibt in unserer Situation zwei Wege, das habe ich auch der Mannschaft gesagt“, berichtet der Trainer, „entweder du gehst in eine Haltung rein, dass es schon irgendwie vorbeigehen wird. Oder du fängst aktiv an, dich dagegen zu wehren. So wie bei unserem Sieg in Wolfsburg. Dazu musst du deine Wut in Energie umwandeln.“

Ein Ergebnis der Analyse sei gewesen, dass die Spieler gegen Paderborn bei aller Lauf- und Einsatzbereitschaft nicht damit umgehen konnten, wenn etwas nicht funktionierte. Einige seien sogar ein bisschen verzweifelt und hätten dann aufgehört, ihren gewohnten Fußball zu spielen. „Dann darf man aber nicht zu viel wollen“, erklärte ihnen der Trainer in der Sitzung am Mittwoch, „das ist genauso falsch, wie gar nicht zu wollen. Es wird in einem Spiel immer mal Rückschläge geben. Sei es ein fehlgeschlagenes Pressing oder auch mal ein Gegentor. Dann aber klar zu bleiben und weiter zu spielen, das ist sehr wichtig. Das wird auch ein großer Schlüssel sein für das Spiel am Samstag in München.“

Auch jetzt „rational entscheiden“

Bei aller Enttäuschung und Wut sei es wichtig, dieser Tage „rationale Entscheidungen“ zu treffen. „Wir stehen jetzt vor der letzten Woche dieser Hinrunde“, erinnerte Kohfeldt, „die Trainingsübungen sind nun nicht darauf ausgelegt, dass jeder wild um sich tritt. Das Allerwichtigste ist, dass wir es am Samstag in München, am Dienstag gegen Mainz und dann wieder am Samstag in Köln auf den Platz bringen. Es darf uns nicht passieren, dass diese Aggressivität im Spiel nicht da ist.“

Ausgerechnet in München müssen sie das jetzt zeigen, wo Werder seit 20 Spielen (!) nicht gewonnen hat. Kein Wunder, dass Kohfeldt in dieser schwierigen Bremer Situation auch in der Freizeit nicht abschalten kann. „Ich wälze auch an einem freien Tag alles hin und her“, sagte er, „und gleichzeitig musst du als Trainer aber auch jetzt diesen Schuss Lockerheit ausstrahlen.“ Statt eines fetten Punktepolsters droht ihm nun anderes. „Ich bin leider so ein Typ, der mehr isst, wenn er Stress hat“, meinte Kohfeldt und fügte süffisant an: „Das ist echt blöd. Sonst könnte ich wenigstens noch abnehmen, wenn wir schlecht spielen.“

So wird bisher nur die Luft dünn. Für Werder. Aber trotz der Krise noch nicht für den Trainer. Und dann kommen die kalorienreichen Weihnachtstage.