Gute Leistung im Tor: Werders zweiter Torhüter Stefanos Kapino konnte für sich werben. (nordphoto)

So wie im Testspiel am Freitagabend beim FC St. Pauli wird Werder in der Bundesliga nie spielen. Und das ist gut so. Es war nicht nur eine Aufstellung, die ohne ein Dutzend potenzieller Stammkräfte naturgemäß wenig mit der gewöhnlichen Bremer Startformation zu tun hatte, es war auch ein Fußball, der wenig bis nichts mit der attraktiven Werder-DNA zu tun hatte. So gewannen die Gastgeber vor 12 700 Zuschauern im Hamburger Nieselregen verdient mit 1:0 (0:0) durch einen gewaltigen Fernschuss von Youba Diarra in der 53. Minute. „Rein fußballerisch war es natürlich nicht gut“, sagte Trainer Florian Kohfeldt, „aber das war unter den Gesamtumständen gegen einen starken Gegner auch nicht anders zu erwarten. Das Spiel hat dennoch seinen Zweck erfüllt, weil Philipp Bargfrede im defensiven Mittelfeld gut eine Stunde Spielpraxis sammeln konnte und auch Sebastian Langkamp in der Defensive permanent gefordert wurde.“

Sonderlob für Torwart Kapino

Die meisten Ballkontakte hatten über weite Strecken Bargfrede und Torwart Stefanos Kapino, was die Überlegenheit der spiel- und konterfreudigen Gastgeber an diesem Abend sehr gut ausdrückt. Kapino agierte dabei als würdiger Pavlenka-Vertreter und zeigte viele starke Paraden. „Kapino möchte ich heute herausheben“, lobte Kohfeldt, „Jiri Pavlenka ist und bleibt zwar unsere klare Nummer 1, aber wir haben heute gesehen, dass wir eine sehr gute Nummer 2 im Tor haben.“

Bargfrede gefiel gegen den Ball als aggressiver Sechser, eroberte viele Bälle und musste sich zeitweise in eine Fünferkette zurückfallen lassen. Nach vorne ging bei ihm wenig, weil dazu auch die passenden Mitspieler fehlten. Auch wenn das alles noch kein Bundesliga-Niveau war, dürfte das Spiel Bargfrede und auch Langkamp nach ihren langen Verletzungspausen vor allem in Sachen Fitness und Zweikampf-Timing wieder näher an die Bundesliga-Startelf gebracht haben. Und für Theo Gebre Selassie, der als Werders Kapitän auflief, war es wichtig, nach Wochen als Aushilfs-Innenverteidiger wieder ein Gefühl für die rechte Außenbahn zu bekommen.

Milos Veljkovic hätte nach seiner langen Verletzung ursprünglich auch wertvolle Spielpraxis sammeln sollen, fiel dann aber kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Claudio Pizarro (Knieschmerzen), Davy Klaassen (Schlag aufs Sprunggelenk), Nuri Sahin und Maxi Eggestein (Rücken) wurden im Testspiel geschont.

Die Aufstellung von Werder:

Kapino – Gebre Selassie (65. Park), Langkamp (84. Becker), Groß (46. Nawrocki), Poznanski – Bargfrede (65. Pudic) - Gruev, Bittencourt (65. Woltemade), Straudi – Dinkci (46. Ihorst), Philipp