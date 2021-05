Engagiert an der Seitenlinie: Florian Kohfeldt soll Werder Bremen den Klassenerhalt sichern. (Carmen Jaspersen / dpa)

Der Rauswurf bleibt aus. Darüber hätte sich Florian Kohfeldt am Freitagabend freuen können, aber von Freude war in den Interviews nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig bei dem 38-Jährigen nichts zu sehen. In das Gesicht des Werder-Trainers stand das geschrieben, was er dann auch in Worte fasste. „Es ist schon viel Traurigkeit dabei“, sagte er nach einem Spiel, das ihm zwar den Job gerettet hatte, das aber nicht den Einzug ins Pokalfinale geliefert hatte. „Jetzt stehste wieder hier...“, meinte Kohfeldt, der bereits 2019 sehr unglücklich ein Halbfinale verloren hatte. Damals mit 2:3 gegen Bayern München durch einen umstrittenen Elfmeter, diesmal mit 1:2 gegen Leipzig durch ein Gegentor in der letzten Minute der Verlängerung. „Wir haben heute ein Riesenspiel gezeigt, haben alles reingeworfen, was wir hatten. Heute wäre mal ein Tag gewesen, an dem es in unsere Richtung hätte laufen können“, seufzte der Bremer Trainer.

Das Endspiel in Berlin bleibt ihm damit verwehrt, den Posten bei Werder darf er aber behalten. Sportchef Frank Baumann hatte ihm das unmittelbar nach Abpfiff mitgeteilt, und Kohfeldt fand das nur folgerichtig. „Mehr kann man von einer Mannschaft nicht erwarten, als dass sie so spielt, wie sie heute gespielt hat“, sagte er in TV-Interviews und ließ seine Zufriedenheit mit dem Auftritt deutlich anklingen: „Eine Mannschaft, so wie sie heute gespielt hat, kann kein grundlegendes Problem mit dem Trainer haben.“ So lange es so sei, werde auch er „alles dafür tun, dass Werder Bremen in der Liga bleibt.“

Mehr zum Thema DFB-Pokal-Halbfinale Leipzig wirft Werder mit Treffer in der 121. Minute raus Für Kohfeldts Karriere bei Werder war die Partie im DFB-Pokal-Halbfinale wegweisend, dabei galten die Gäste aus Leipzig übermächtig. Doch die Bremer hielten bis zur ... mehr »

Am kommenden Wochenende empfängt Werder Bayer Leverkusen im Weserstadion, dann folgen noch ein Auswärtsspiel beim FC Augsburg sowie ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach – drei Partien, die die Bremer alle so angehen müssen wie das Halbfinale gegen RB Leipzig. Er habe eine Mannschaft gesehen, „die Herz hat“, so Kohfeldt: „Und das müssen wir auch in den nächsten Wochen zeigen.“