Die Suche dauert etwas länger, wenn man den Namen Johannes Eggestein in einer Werder-Startelf finden möchte. Am 5. Spieltag war es letztmals soweit, die Bremer trafen auch damals auf RB Leipzig (0:3). Danach wurde es ruhiger um das Offensivtalent, seit der Winterpause spielt Eggestein fast gar keine Rolle mehr bei Chefcoach Florian Kohfeldt, der in den Trainings häufig das Gespräch sucht, um den 21-Jährigen nach vorne zu bringen.

„Er versucht das, und es wird auch besser. Das Grundprinzip ist, dass er sich anbieten muss“, sagt Kohfeldt. Andere scheinen das besser zu tun, wenngleich die Beweise dafür während der Spiele meist nur schwer zu finden sind. Gibt es also vielleicht doch andere Gründe? Kohfeldt wiegelt ab: “Was Professionalität, Verhalten und den Umgang miteinander angeht, ist Jojo absolut top“, sagte er und öffnet zugleich ein kleines Türchen für die Partie in Sachsen: „Jojo ist gegen Leipzig im Kader – und das wäre er nicht, wenn ich es nicht grundsätzlich im Kopf hätte, ihn spielen zu lassen.“