Die Einnahmen aller Bundesligisten durch die TV-Vermarktung sind so hoch wie nie – auch dank stärkeren Wettbewerbs auf dem Sendermarkt. Im Sommer 2021 läuft die Rechteperiode aus, im Januar 2020 beginnt die Ausschreibung für die darauf folgende Periode. "Wir müssen uns gut vorbereiten und uns darüber klar sein, wie wir unser Produkt weiterentwickeln wollen", sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder, in einem Interview für das "Heimspiel"-Magazin der Bremer über die Vermarktung der Bundesliga.

Im Zuge dessen erteilt Filbry der Zerstückelung des Spieltags, wie beispielsweise in England oder Spanien, wo beinahe jedes Spiel eine eigene Anstoßzeit hat, eine Absage: "Den Sonnabend als Kernspieltag zu erhalten, ist das Bestreben aller." Gleichzeitig müsse man sich darüber im Klaren sein, dass es dadurch geringere Einnahmemöglichkeiten gebe. Um die Einnahmen aus den Übertragungsrechten dennoch zu erhöhen, spekuliert Filbry auf einen Einstieg der großen Internetkonzerne. "Eine weitere Steigerung halte ich durch eventuelle weitere Interessenten wie Netflix, Amazon oder Google für möglich, die sich entscheiden könnten, in den Markt zu gehen. Das würde für einen intensiveren Wettbewerb sorgen", so Filbry.

Das komplette Interview gibt es im aktuellen "Heimspiel"-Magazin von Werder (kostenpflichtig).