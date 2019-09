Fünf Tage vor dem Start in die EM-Qualifikation setzte sich die Auswahl von Stefan Kuntz am Donnerstag in einem Testspiel 2:0 (1:0) gegen Griechenland durch. Vor 4512 Zuschauern in Zwickau trafen der Wolfsburger Lukas Nmecha (25. Minute) und Niklas Dorsch vom 1. FC Heidenheim (58.) für den deutschen Fußball-Nachwuchs.

Die nach einer Roten Karte für Griechenland mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl spielenden Gastgeber dominierten die Partie, ohne spielerische Glanzlichter zu setzen. Der Mannschaft war die fehlende Abstimmung zwei Monate nach dem 1:2 ihrer Vorgänger im EM-Endspiel noch anzumerken. Insgesamt 19 Neulinge hatte Kuntz in seinen Kader berufen. Einer der verbliebenen EM-Teilnehmer im Team ist Werders Johannes Eggestein, der die DFB-Auswahl am Donnerstag als Kapitän auf das Feld führen durfte. „Es erfüllt mich mit Stolz, die Kapitänsbinde der U21 zu tragen“, sagte der 21-Jährige, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Auch ein weiterer Werderaner hatte am Donnerstag Grund zur Freude: Marco Friedl setzte sich mit Österreichs U21 im EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra 3:1 durch, der Linksverteidiger stand die gesamte Spielzeit auf dem Feld.