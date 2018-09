Erfolgserlebnis für Werders U23: Am zehnten Spieltag der Regionalliga Nord präsentierte sich das Team von Sven Hübscher nach der überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen den SSV Jeddeloh zumindest eine Halbzeit lang gut erholt und kam beim Wolfsburger Aufsteiger Lupo-Martini zu einem knappen 1:0-Erfolg.

Der Werder-Nachwuchs erwischte dabei einen Blitzstart: Nach nur sechs Minuten köpfte Jonah Osabutey eine Flanke von Frank Ronstadt zum 1:0 ins Netz. In der Folge waren die Grün-Weißen das spielbestimmende Team, das sich auch die gefährlicheren Abschlüsse erarbeitete. Die beste Gelegenheit bot sich in der 21. Minute, als zunächst Schussversuche von Joshua Sargent und erneut Osabutey abgeblockt wurden, ehe Jean-Manuel Mbom an Lupo-Martini-Keeper Marius Sauss scheiterte.

Auch Sauss wäre in der 39. Minute machtlos gewesen: Ronstadt hatte aus knapp 20 Metern Torentfernung nur die Latte getroffen. Ohnehin musste sich Werders U23 nach 45 Minuten eigentlich nur einen Vorwurf gefallen lassen: den, vor dem Tor nicht treffsicher genug gewesen zu sein. Die Offensive der Gastgeber hatte Hübschers Mannschaft gut im Griff, auch aus Standardsituationen konnte Lupo-Martini keine nennenswerte Gefahr erzeugen.

Zittern nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine vollkommen andere Partie: Auf einmal machten die Hausherren mehr Druck, im Mittelfeld wurde das Spiel umkämpfter und die Entlastung aufseiten des SVW wurde mehr und mehr zur Ausnahme. In der 73. Minute hatte Werder sogar Glück, dass Lars Bünning eine Großchance der Wolfsburger noch zur Ecke klären konnte. Schon in der 60. Minute hatte der eingewechselte Rocco Tuccio das 1:1 auf dem Fuß und verzog nur knapp. Letztendlich hätte sich Werders Nachwuchs über einen Ausgleich nicht beschweren dürfen, konnte den Vorsprung aber über die Zeit retten.

Lupo-Martini – Werder II 0:1

Lupo-Martini: Sauss - Jungk, Neuwirt, Kohn, Richter - Tenno (58. Tuccio), Charmorro, Ademeit, Bremer (77. Rizzio) - Böhm, Kara (71. Zverotic)

Werder II: Dos Santos Haesler - Beste, Bünning, Rieckmann (46. Vollert), Ronstadt - Groß, Mbom (77. Schumacher), Wagner - Straudi, Sargent (87. Plautz), Osabutey

Tor: 0:1 Osabutey (6.)

Gelbe Karten: Ademeit, Bremer, Tuccio - Dos Santos Haesler, Groß, Mbom, Wagner,

Schiedsrichter: Christian Meermann

Zuschauer: 200