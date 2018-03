Der Chinese werde „frühestens im Sommer“ eine entsprechende Spielerlaubnis erhalten, sagte Baumann. „Wir sind da aber optimistisch.“

Zhang ist seit Sommer 2017 für insgesamt zwei Jahre vom englischen Erstligisten West Bromwich Albion ausgeliehen, spielt in den Planungen von Profitrainer Florian Kohfeldt derzeit aber keine Rolle und hat noch keine einzige Minute in der Bundesliga gespielt. Werder bemüht sich deshalb seit Monaten darum, Zhang in der 3. Liga einsetzen zu dürfen, damit er dort Spielpraxis sammeln kann.

Das Problem: In der Ausländerregelung der 3. Liga steht, dass nur Spieler zugelassen werden, die eine Arbeitsberechtigung für die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Fußballspieler unterhalb der 1. und 2. Bundesliga erhalten. Entscheidend dafür ist wiederum die deutsche Beschäftigungsverordnung. Sie regelt, unter welchen Voraussetzungen ausländische Arbeitnehmer zum deutschen Arbeitsmarkt zugelassen werden. Fußballspieler aus dem EU-Raum erhalten demnach auch unterhalb der 1. und 2. Liga eine Spielerlaubnis (Stichwort: europäische Arbeitsmarktfreizügigkeit). Gleiches gilt für Spieler aus Ländern mit nationalen Arbeitsmarktabkommen, zum Beispiel Japan, Kanada oder USA. Mit China gibt es ein solches Abkommen nicht.

Zhang muss sich also weiter gedulden. Aktuell könnte der 21-Jährige ohnehin nicht mitspielen. Zhang hat sich Anfang des Jahres bei der Asienmeisterschaft eine Muskelverletzung zugezogen und absolviert deshalb ein Reha-Programm.