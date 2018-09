In der Theorie war Werders taktische Umstellung wie gemalt für Martin Harnik. Der Österreicher, der sich im Sturmzentrum deutlich wohler fühlt als auf den Flügeln, hätte gut und gern Bremens einzige Spitze von Beginn an geben können. Tat er aber nicht, Trainer Florian Kohfeldt hatte diese Rolle Claudio Pizarro zugeschrieben. Und so blieb Harnik erst einmal draußen. „Es war dieses Mal eine Frage des Spielsystems. Florian Kohfeldt hatte da eine Idee und hat diese auch umgesetzt“, sagte Harnik später ohne den kleinsten Anflug einer Enttäuschung.

Stattdessen antwortete der 31-Jährige so, wie es ein mannschaftsdienlicher Spieler eben so tut. „Es ist wichtig für uns, dass wir flexibel und nicht ausrechenbar sind. Wir haben nun einmal einen breiteren Kader – einen breiteren als letztes Jahr. Da ist es wichtig, dass man auch immer mal wieder andere Impulse von der Bank bringen kann“, sagte Harnik. „Ich habe dann kein Problem damit, auch einmal draußen zu sitzen. Natürlich möchte ich so viel spielen wie möglich, aber über allem steht der Erfolg – und dazu habe ich auch heute wieder meinen Teil beigetragen.“

Harnik war in der Schlussphase des Spiels eingewechselt worden, um bei Bremer Kontern für zusätzliche Gefahr zu sorgen. Das gelang ihm in Ansätzen, manch gute Situation blieb ungenutzt. „Das müssen wir natürlich deutlich besser zu Ende spielen, dann ist früher der Deckel drauf“, sagte Harnik.

