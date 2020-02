Maximilian Eggestein wusste gegen Dortmund im Mittelfeldzentrum zu überzeugen. (nordphoto)

Er hätte den Traumtorschützen Leonardo Bittencourt loben können, oder Milot Rashica, der das Spiel entschied, oder Kevin Vogt, den Turm in der Abwehrschlacht. Doch Werder-Trainer Florian Kohfeldt hob nach dem 3:2-Erfolg im Pokal über Dortmund einen anderen Akteur heraus: Maximilian Eggestein. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Tat stark verbessert präsentiert, aber die großen Geschichten des Abends schrieben andere. Deshalb wollte Kohfeldt zunächst auch keinen Einzelnen in den Mittelpunkt stellen, sondern nur die Mannschaft, entschied sich aber doch noch um und erklärte: „Maxi hat im Zentrum das Spiel geordnet und viele Angriffe initiiert.“

Dass der Coach den 23-Jährigen explizit lobte, dürfte auch mit der schwierigen Saison Eggesteins zusammenhängen. Als U21-Vize-Europameister war er mit großen Erwartungen gestartet, versank dann allerdings im Formloch. Nun wollte der Coach ihm mit seinen Worten wohl zusätzliches Selbstvertrauen schenken. Gegen Dortmund fiel Eggestein zwar statistisch nicht besonders auf: Seine Passquote von 69 Prozent war ordentlich, seine Zweikampfquote von 14 Prozent dagegen schwach. Aber der Eindruck auf dem Platz war: Eggestein spielte gut, lief gewohnt viel und fiel vor allem mal wieder durch clevere Pässe im Spielaufbau auf.

Erstmals bildete er eine Doppel-Sechs mit Davy Klaassen im defensiven Mittelfeld. Diese Rolle schien Eggestein zu liegen. „Das Zentrum kommt ihm entgegen. Er ist ein Zentrumsspieler“, sagte Kohfeldt über den älteren Eggestein-Bruder, der aufgrund der Verletzungsmisere immer wieder auf anderen Positionen aushelfen musste. Dass er am Sonnabend gegen Union Berlin wieder im Zentrum agieren darf, konnte Kohfeldt ihm auch noch nicht versprechen: „Für das Spiel gegen Dortmund hat ihm die Doppel-Sechs gelegen, das muss aber nicht die Rolle fürs Wochenende sein. Das wird ein anderes Spiel.“