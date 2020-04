In voller Länge im Online-Stream

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Uefa-TV zeigt Werders Torfestival gegen Valencia

wkf

Spektakuläre Europapokalspiele gab es einige in Werders Geschichte, so etwa das Europa-League-Achtelfinale gegen Valencia im Jahr 2010. Uefa-TV zeigt diese Partie mit insgesamt acht Toren am Donnerstag.