Barry hatte am Montagmittag seine Sachen in Werders U23-Kabine zusammengepackt und bestätigte anschließend, dass er verliehen wird. Kurze Zeit später war dann auch klar, wo die Reise des Offensivspielers hingeht. Der 23-Jährige wird für ein Jahr an Drittligist KFC Uerdingen ausgeliehen. In Uerdingen trifft Barry auf seinen U23-Teamkollegen Jean-Manuel Mbom, der ebenfalls von Werder an den KFC ausgeliehen ist.

Barrys Vertrag in Bremen, der ursprünglich bis Sommer 2020 datiert war, wurde vor dem Leihgeschäft verlängert. Mit Barry hat Werder aktuell nun schon insgesamt elf Spieler an andere Klubs verliehen. Dahinter steckt ein neues Geschäftsmodell der Bremer, bei dem auch Ex-Kapitän Clemens Fritz eine besondere Rolle spielt.