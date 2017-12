Ein Angreifer weniger auf dem Stürmermarkt: Ex-Bremer Anthony Ujah zieht es zurück in die Bundesliga. Wie der „Kicker“ berichtet, weilt der Nigerianer bereits heute im Rheinland, um sich erneut seinem ersten Verein in Deutschland, dem FSV Mainz 05, anzuschließen. Bereits in der Saison 2011/2012 spielte Ujah für ein Jahr am Bruchweg.

Im Sommer 2015 wechselte Ujah schließlich nach Bremen. Dort war der heute 27-Jährige Stammspieler, in 32 Partien gelangen ihm elf Tore und vier Assists. Schon im darauffolgenden Sommer ging es für kolportierte 11,5 Millionen weiter zum Liaoning FC nach China. Dort wurde Ujah sportlich allerdings nicht glücklich, der Verein, für den auch Ex-Bremer Assani Lukimya spielt, stieg in die Zweitklassigkeit ab. Nun soll Ujah also den Mainzern im Abstiegskampf weiterhelfen. (cev)