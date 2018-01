Update: Mittlerweile haben Werder und der 1. FC Nürnberg die Leihe bis zum Saisonende offiziell bestätigt.

Werder-Profi Ulisses Garcia, über dessen möglichen Transfer in jüngster Vergangenheit häufiger geredet wurde, hat Nägel mit Köpfen gemacht und ist aus Werders Trainingslager im spanischen Algorfa abgereist, um sich dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg anzuschließen. Ein Medizincheck ist für Freitagnachmittag vorgesehen.

Nach MEIN-WERDER-Informationen leiht der Zweitligist den 21-jährigen Verteidiger aus, auch eine Kaufoption soll im Raum gestanden haben, wurde nach unseren Informationen aber letztlich nicht in den Vertrag mit aufgenommen. Noch am Freitagnachmittag soll Garcia in Nürnberg den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Am Freitagvormittag bestätigte Werders Sportchef Frank Baumann eine Leihe Ulisses Garcias. Mit welchem Klub der Schweizer in Verhandlungen steht, kommentierte Baumann hingegen nicht. Das Leihgeschäft dauert laut Baumann bis zum Sommer.

Adäquate Verstärkungen rücken derzeit auch nicht in Baumanns Fokus: „Es ist nicht geplant, einen Ersatz für Garcia zu holen.“ Dem 42-Jährigen erscheint eine andere Alternative als passendere Lösung: „Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer, dass Thore Jacobsen für die nächsten Tage und Wochen im Training dabei bleibt.“

Garcia kam im Jahr 2015 für eine Ablöse von 600.000 Euro von den Grashoppers Zürich nach Bremen, wo er ein Arbeitspapier bis 2019 unterschrieb.