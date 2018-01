Die Ultra-Gruppe „Caillera“ wird Werders Montagsspiel gegen den 1. FC Köln am 12. März boykottieren. Das kündigte die Gruppe am Donnerstagmorgen auf ihrer Internetseite an. Im Gespräch mit MEIN WERDER erklärte ein Mitglied von „Caillera“: „Die Anstoßzeiten in der Fußball-Bundesliga werden immer fan-unfreundlicher, deshalb wollen wir ein sichtbares und hörbares Zeichen des Protests setzen. So leid es uns tut, aber es geht nicht anders. Wir hoffen, dass auch andere Fans zu Hause bleiben.“ Wunschvorstellung der „Caillera“ sei es, „dass das ganze Stadion leer bleibt“. Aber: „Unser Protest richtet sich nicht gegen Werder. Wer ins Stadion geht, soll die Mannschaft bitte 90 Minuten lang anfeuern.“

Werders Sportchef Frank Baumann zeigte Verständnis für den angekündigten Boykott. „Wir sind alle nicht glücklich mit den Montagsspielen“, sagte Baumann am Donnerstag, „aber wir müssen das Beste daraus machen. Man kann auch an einem Montag einen schönen Abend im Weserstadion haben.“

Bereits vor knapp zwei Jahren hatten mehrere Ultra-Gruppen ein Montagsspiel des SV Werder boykottiert, damals gegen den VfB Stuttgart. „Wir haben damals schon davor gewarnt, dass das ein Testballon für künftige Montagsspiele ist“, sagte das „Caillera“-Mitglied, „heute haben wir fünf Montagsspiele pro Saison. In Zukunft dann vielleicht noch mehr. Es wäre ein Fehler der Vereine, in diesem Punkt nicht auf die Fans zu hören. Die Bundesliga zeichnet aus, dass die Stimmung in den Stadien so gut ist. Das droht auf Dauer verloren zu gehen.“

Am 2. Mai 2016 hatte Werder in der Schlussphase der Saison an einem Montagabend gegen Stuttgart gespielt. Offizielle Begründung für die ungewöhnliche Anstoßzeit damals war, dass die Polizei wegen bundesweiter Kundgebungen am 1. Mai um eine Verschiebung gebeten hatte. Werder gewann das Spiel mit 6:2 und holte somit ganz wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt.