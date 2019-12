Verein erstattet Anzeige

Unbekannte beschmieren Werder-Bus

Malte Bürger

Das Spiel in Köln war schon nicht schön, doch Werder erlebte zuvor schon Böses. So ist der Bus der Bremer in der Nacht zu Samstag von Unbekannten mit roter Farbe beschmiert worden. Der Verein reagierte prompt.