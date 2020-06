Dieter Eilts fürchtet, dass bei den Werder-Profis automatisch ein ganz bestimmter Film im Kopf abläuft. (WESER-KURIER)

Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Ein Satz für das Phrasenschwein, dennoch ist er wahr. Gegen den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04 haben zwei Tore für sieben Punkte gereicht, weil aus wenigen Möglichkeiten viel gemacht wurde. Aber auch, weil in der Defensive wenig zugelassen und konsequent verteidigt wurde. Was passiert, wenn aus wenigen Chancen kein Tor gelingt und hinten diese Konsequenz fehlt, hat zuletzt die 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt im Weserstadion gezeigt.

Das schwerwiegendere der beiden Probleme ist für mich, dass zu wenige Tore erzielt werden. 30 Treffer in 29 Spielen – das ist eine Bilanz, mit der es schwer wird, die Klasse zu halten. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Zum einen fehlt Niclas Füllkrug, der Bälle sichern kann und dort hingeht, wo es wehtut. Um ihn zu ersetzen, wurde im Winter Davie Selke geholt. Aber Davie erfüllt die Erwartungen bisher nicht, er sichert die Bälle nicht so wie nötig, er lässt Chancen aus, hat technische Fehler, die zu Ballverlusten führen. Milot Rashica kann sein Potenzial derzeit nicht ausschöpfen. Dass das mit einem möglichen Wechsel zusammenhängt, kann ich mir nicht vorstellen. Er hat einen Vertrag bei Werder, also muss er sich keine Gedanken machen. Um alles Weitere kümmert sich sein Manager Altin Lala, der alles von ihm fernhalten wird, was die Konzentration stören könnte. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass ihn das belastet.

Gegner sind besser vorbereitet

Bei Milot sehe ich eher das Problem, dass die Gegner sich auf seine Art eingestellt haben. Lauf- und Passwege sind häufig zugestellt, oft wird er gedoppelt. Dadurch sind die Möglichkeiten, seine Stärken auszuspielen, seltener und er kommt nicht mehr so häufig in die gefährlichen Zonen.

Die Mannschaft ist nicht in der Verfassung ausreichend Torchancen zu kreieren, insbesondere gegen tiefstehende Formationen der Liga. Es gibt Spieler im Team, die auch Chancen kreieren können, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen beispielsweise. Die Gegner haben sich jedoch auf die Bremer eingestellt und wissen um deren Probleme beim Herausspielen von Möglichkeiten. Sie machen die Räume eng, stehen kompakt und massiv, und dann wird es schwer für Werder, Lücken zu finden oder sie zu ermöglichen.

Ein Film in den Köpfen

Was da helfen würde und schon geholfen hat, sind besondere Einzelaktionen. Wie von Leonardo Bittencourt bei seinen Toren gegen Freiburg oder Schalke, die zu den beiden Auswärtssiegen führten. Aber die gibt es zu selten, weil Rashica oder Selke momentan nicht in der Verfassung sind, ähnliche Einzelaktionen zu starten oder unterstützend zu agieren.

Gegen Frankfurt hat man sehen können, wie ein Gegentreffer die ganze Mannschaft aus dem Tritt bringt. Es war nach dem Treffer der Eintracht so, als wenn bei den Bremern ein Schalter umgelegt wurde und das Selbstvertrauen plötzlich weg war. Dies gilt offenbar besonders für das Weserstadion, wo jetzt zehn von 14 Spielen verloren wurden. Da läuft vielleicht ein Film in den Köpfen der Spieler ab, sobald sie in Rückstand geraten. Und dann kommt die Angst, schon wieder zu verlieren, schon wieder keine Punkte zu Hause zu holen. Und dann passieren die nächsten Fehler.

Ein Sieg gegen Frankfurt hätte Werders Lage enorm verbessert. Umso wichtiger ist es jetzt, Sonntag gegen Wolfsburg zu gewinnen. Die Hoffnung, dass es am Ende reicht, ist noch da.