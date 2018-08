Ida ist bei jedem Werder-Heimspiel dabei. Das hat sie Kruse in ihrem Brief geschrieben, in dem sie sich auch einen Besuch ihres Idols wünschte. Ohne dass der Bremer Kapitän vorher Bescheid gesagt hätte, hat er das Mädchen und ihren Bruder Jonte besucht. Mit dabei hatte Werders Nummer zehn zwei beflockte Trikots.



Fast ein bisschen schüchtern wirkte Ida, als sie Kruse auf der Treppe sieht. Der Werder-Kapitän erzählt kurz, dass er den Brief des Mädchens bekommen hat, überreicht ihr und ihrem Bruder Jonte jeweils ein Trikot und unterschreibt diese. Anschließend werden natürlich noch Fotos mit dem Werder-Star geschossen. Und auch einen Tipp für das Werder-Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hannover 96 gab Kruse ab: "Ich würde sagen: 3:1."

Am Ende kündigte Kruse weitere Überraschungsbesuche an: "Auf jeden Fall werden wir noch zwei besuchen, einen in Bremen und einen ein bisschen außerhalb."

Hier ist der zweite von drei Besuchen, diesmal bei Daniel: