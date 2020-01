Erfahrener Abstiegskämpfer: Friedhelm Funkel setzt bei Fortuna Düsseldorf auf ein sehr intensives Trainingslager. (imago images)

Das Schöne am Fußball ist ja: Bevor der Schiedsrichter nicht angepfiffen hat, weiß keiner so richtig, was in der Vorbereitung gut oder schlecht gelaufen ist. Das gilt natürlich auch für Werders Trainingslager auf Mallorca vor dem Rückrundenauftakt kommende Woche bei Fortuna Düsseldorf. Werder geht als Tabellen-17. ins Spiel, die Fortunen stehen mit einem Punkt mehr auf dem Konto auf Platz 16. Es wird also ein richtungweisendes Duell für beide. Der Gewinner darf Hoffnung schöpfen, der Verlierer nicht. Man nennt das ein Sechs-Punkte-Spiel.

Beide Mannschaften bereiten sich gerade in Spanien auf diesen brisanten Rückrundenstart vor. Doch das ist ganz offensichtlich auch schon die einzige Gemeinsamkeit. Denn während Werder auf Mallorca nach dem Weihnachtsurlaub eher auf dosiertes Training und Regeneration setzt, nimmt Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel seine Spieler richtig ran. Einen freien Tag gibt es nicht, selbst vor einem Testspiel gibt es noch ein knackiges Training – und am nächsten Tag nicht etwa Regeneration und Pflege, sondern gleich mal zwei intensive Trainingsblöcke. Das glauben Sie nicht? Dann lesen Sie mal, was Werders Gegner in den letzten Tagen gemacht hat – und vor allem noch plant. So ein Blick über den Tellerrand kann ja nicht schaden…

Mit 30 Spielern flog der Fortuna-Tross am Samstag nach Marbella, nach einem Laktattest tags zuvor in Düsseldorf. In Spanien stand sogleich das erste Training auf dem Programm: intensive Läufe und Sprints, danach Passformen und Spielformen mit zwei kompletten Teams, mit Torschusstraining auf vier Tore. Dauer: 90 Minuten. Am Sonntag ging es zweimal auf den Trainingsplatz. Vormittags ging es um Spielaufbau-Übungen mit drei Viererketten über zwei Spielhälften, anschließend gab es ein Spiel Elf gegen Elf über den gesamten Platz. Sehr intensiv war das, mit einigen Unterbrechungen, in denen Friedhelm Funkel auf Fehler und Besonderheiten hinwies. Nach mehr als 90 Minuten war Schluss. Am Nachmittag standen weitere 90 Minuten an: Spiel- und Passformen auf engem Raum, danach ein Kleinfeldturnier mit vier Sechserteams. Viele Zweikämpfe, hohes Tempo, zahlreiche Tore.

Zwei Einheiten statt Regeneration

Montag folgten zunächst ein paar Laufrunden, dann wurden im Zehn gegen Zehn (also ohne Torhüter) der Spielaufbau, das Verschieben und das Angriffspressing trainiert. Es folgte ein Elf gegen Elf übers gesamte Feld, mit Pressing-Attacken in höchstem Tempo, lautstark angepeitscht vom gesamten Trainerteam. Diese Einheit dauerte wieder knapp 90 Minuten. Das zweite Training am Nachmittag begann mit Koordinationsübungen und Sprints. Danach ging es um tiefe Pässe, Flanken und Torabschluss in höchstem Tempo, parallel dazu Slalomläufe mit Ball am Fuß. Nach anderthalb Stunden durften die Spieler ins Hotel.

Dienstagnachmittag stand das erste Testspiel gegen Twente Enschede auf dem Programm, dennoch gab es am Vormittag eine Trainingseinheit. Die begann mit Kreisspielen, es folgte das Einstudieren von Standardsituationen. Danach noch ein Elf gegen Elf mit den Schwerpunkten Spielaufbau und Pressing. Nach einer Stunde gab es eine kurze Regenerationseinheit vor dem Test am Nachmittag. Gegen Enschede spielte Fortuna dann 1:1, das Tor schoss Winter-Neuzugang Steven Skrzybski, den neuen Stürmer hatte Düsseldorf am Tag nach Neujahr von Schalke ausgeliehen.

Der Tag nach dem Testspiel stand nicht etwa im Zeichen der Regeneration. „Kein Verschnaufen“, vermeldete der Verein und hielt Wort. Am Vormittag gab es sogar eine knackige 100-Minuten-Einheit. Schwerpunkte dabei in zwei verschiedenen Spielhälften: Spielaufbau, Einsetzen der Außenbahnspieler, Hereingaben und Torabschluss. Es folgte ein Turnier mit drei Mannschaften, auf einem sehr kleinen Feld, aber auf große Tore. Das pausierende Team spielte parallel natürlich Fußballtennis. Am Nachmittag stand um 16.30 noch eine zweite Einheit an.

Ausdauerlauf vor dem Rückflug

Für Donnerstag plant Funkel nur eine Trainingseinheit, am Freitag geht es am Vormittag wieder auf den Platz, bevor am Nachmittag das zweite Testspiel gegen den FC Basel folgt. Samstagvormittag steht der Rückflug nach Düsseldorf an – aber vorher trifft sich die Mannschaft noch zum Ausdauerlauf: Den hat Funkel für 7.15 Uhr in der Früh angesetzt.

In der Summe wird Fortuna sein Trainingslager mit zehn Einheiten auf dem Platz, zwei Testspielen und einem Lauf beenden. Hinzu kommen die auch bei Werder üblichen Mannschaftssitzungen. Zum Vergleich: Nach der vorzeitigen Abreise am Freitag wird Werder auf Mallorca sieben Trainingseinheiten auf dem Platz absolviert haben, an sieben Tagen. Am Dienstag nach dem Testspiel gegen den unterklassigen AC Monza (2:2) gab es eine Regenationseinheit, aber kein Training auf dem Platz. Am Mittwoch hatte das Team frei. Nach einem Training am Samstag in Bremen folgt am Sonntag aber noch der zweite Test gegen Hannover 96. Das ist eine andere Herangehensweise, die nicht schlechter sein muss. Sie ist nur aber auffällig anders als bei der Konkurrenz.

Magath und das Nasebohren

Auch wenn die Uhr angesichts der Vielzahl an Defiziten nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte tickt, geht Werder damit konsequent den neu geplanten Weg. „Wir werden nicht aktionistisch sein“, betonte Frank Baumann. „Es bringt nichts, jeden Tag vier Trainingseinheiten anzusetzen. Freie Tage sind auch dann wichtig, wenn es mal nicht so läuft.“ Gerade fehlende Regeneration sei im Verlauf der schlechten Hinrunde ein Problem gewesen, erklärte der Sportchef. Zu viel machen, das könne auch schlecht sein.

So gesehen müsste Werder als Favorit in Düsseldorf ins Spiel gehen, doch so einfach kann man es sich natürlich nicht machen. Dennoch ist klar: Schon das Spiel bei der Fortuna wird einen ersten Hinweis geben, welche der beiden Mannschaften mit den Belastungen des Abstiegskampfes besser zurechtkommt und auf dem Platz die entscheidenden Akzente setzen kann. Wie sagte Felix Magath einst so schön? Richtig: „Wenn wir die ganze Woche in der Nase bohren und dann am Wochenende gewinnen, dann bohren wir halt die ganze Woche in der Nase. Ich reagiere nur auf das, was die Spieler mir anbieten.“ Der erfahrene Abstiegskämpfer Friedhelm Funkel, das zeigt sich in diesem Winter sehr deutlich, ist kein Felix Magath. Und für Werder gilt: Geht auch der Plan für die Rückrunde schief, wartet der Abstieg. Deshalb muss der neue Ansatz nun sitzen.