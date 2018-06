Werder hat ein Problem. Werder verliert bald in der Ostkurve 500 Stehplätze, weil der Klub dort fürs Fernsehen einen Schwenkkran mit Kamera installieren muss. Es gibt dafür eine kleine Lösung, die hieße, in Zukunft einfach auf diese 500 Plätze zu verzichten. Es ist gut, dass Werder dies nicht will, sondern über eine große Lösung nachdenkt: nämlich die Umgestaltung der kompletten Ostkurve zur Stehplatztribüne, zur grün-weißen Wand sozusagen.

Aber wie das mit großen Lösungen nun einmal so ist: Dafür muss man alle Kräfte bündeln. Dass Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald den wichtigsten Partner, also die Stadt, offenbar überrumpelt hat, als er Werders Gedankenspiele nun öffentlich machte, ist ungeschickt. Dass es überdies dringendere Probleme beim Thema Weserstadion gibt – Stichwort Sicherheit in der Westkurve, fehlende EWE-Millionen beim Stadionnamen – macht die Sache nicht leichter. Und klar: Diese Themen müssen Vorfahrt haben.

Aber wenn das Projekt grün-weiße Wand damit jetzt bereits endgültig vom Tisch sein sollte, dann wäre das schade. Denn die Idee von einer reinen Stehplatzkurve im Osten ist und bleibt eine charmante Lösung.

