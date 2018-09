Und plötzlich sprach nur noch einer. Direkt nach dem Abpfiff des Heimspiels gegen Nürnberg hatten sich alle Werder-Spieler und das Funktionsteam am Mittelkreis versammelt. Die Blicke gingen in Richtung Boden, nur Trainer Florian Kohfeldt schaute in die Runde und redete. Nein, er schrie vielmehr. „42.000 Zuschauer sind laut. Da muss man laut sprechen“, sagte Kohfeldt später. Trotz dieser Relativierung: Dass die Werder-Profis sich einige überaus deutliche Worte anhören mussten, war nicht zu übersehen. Allzu leichtfertig hatten sie am Sonntagnachmittag den möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Am Ende fühlte sich das 1:1 (1:0) gegen den Aufsteiger Nürnberg eher an wie eine Niederlage.

Der Ausgleich durch den eingewechselten Virgil Misidjan war erst in der 92. Minute gefallen. „Dieses Gegentor tat sehr weh“, sagte Mittelfeldspieler Davy Klaassen. „Natürlich war der Trainer danach sauer.“ Kohfeldt hatte das Unheil kommen gesehen, er war an der Seitenlinie immer unruhiger geworden. All das musste nach dem Schlusspfiff wohl einfach raus. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir daraus lernen müssen. Ich hätte diesen Kreis aber auch gebildet, wenn wir 1:0 gewonnen hätten“, betonte der Coach.

Kohfeldt war nämlich auch vor dem späten Ausgleich schon unzufrieden gewesen. Den Knackpunkt der Partie hatte er exakt in der 32. Minute ausgemacht. „In der Euphorie des Spiels haben wir ab diesem Zeitpunkt die Räume verlassen und dadurch ging die Sicherheit verloren“, analysierte er. „Dabei hatte uns bis dahin die gute Raumaufteilung stark gemacht.“ Bereits in der Halbzeitpause sprach der Trainer dieses Problem an, doch es änderte sich nichts.

Eggesteins großer Auftritt

Bis zu jener ominösen 32. Minute war die Bremer Leistung aus Kohfeldts Sicht „das Beste, was ich gesehen habe, seit ich hier Trainer bin“. Die Gastgeber gewannen die wichtigen Zweikämpfe, kombinierten sicher und kamen folgerichtig zu Chancen. Einen Schuss von Max Kruse grätschte Nürnbergs Georg Margreitter gerade noch weg (15.). Auch Martin Harniks Versuch wurde abgeblockt, dieses Mal von Enrico Valentini (21.). Fünf Minuten später kam aber der große Auftritt von Maximilian Eggestein. Energisch zog der U21-Nationalspieler in Richtung Strafraum und zimmerte den Ball aus 16 Metern derart rigoros ins Tor, dass man sich Sorgen um das Netz machen musste (26.).

Eggestein, der insgesamt stark spielte, hätte der strahlende Held dieses Nachmittags werden können, doch nach der Partie stand er vor den Journalisten und verzog keine Miene. Nicht einmal sein Traumtor, das wie auf Befehl über den Bildschirm flimmerte, konnte den Mittelfeldspieler aufheitern. „Ich kann das nicht genießen“, sagte Eggestein ernst. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht, weil uns nach der Pause der Mut verlassen hat.“

Dieser Eindruck entstand in der Tat mit zunehmender Spieldauer, wirklich erklären ließ sich der Leistungsabfall der Bremer allerdings nicht. Es hatte doch alles für Werder gesprochen: die Führung, die gute Stimmung im Weserstadion und ein Gegner, der in der Offensive lange Zeit ungefährlich blieb. Maximilian Eggestein wählte martialische Worte: „Wir haben es vor der Pause verpasst, sie zu erlegen, indem wir das zweite und dritte Tor machen. Danach haben wir Nürnberg dann zu viel Kontrolle gegeben.“

Bremer Lethargie

Spätestens in der 59. Minute hätten die Bremer eigentlich merken müssen, dass das so nicht lange gut gehen konnte. Da bejubelte die Nürnberger Bank nämlich den 1:1-Ausgleich und stürmte auf das Feld. Ondrej Petrak hatte den Ball über die Linie gestochert. Da Flankengeber Mikael Ishak jedoch im Abseits gestanden hatte, annullierte der Video-Assistent den Treffer. „Die Szene hätte eine Warnung für uns sein müssen“, sagte Maximilian Eggestein. War sie aber nicht. Die Bremer waren in eine gewisse Lethargie verfallen, aus der sie nicht mehr herauskamen.

„Das kennt doch jeder. Etwas läuft richtig gut, und irgendwann merkt man plötzlich, dass man es nicht mehr so macht wie vorher“, suchte Kohfeldt nach einer Erklärung. Selbst in einer schwachen zweiten Halbzeit hätte Werder bei einigen Kontergelegenheiten durchaus das entscheidende zweite Tor erzielen können. Milot Rashica, der in den ersten zwei Spielen als Joker geglänzt hatte, agierte jedoch unglücklich. Maximilian Eggestein schoss zudem über das Tor (81.) und scheiterte per Kopf an Torwart Fabian Bredlow (82.).

Kohfeldt: „Zwischen befriedigend und ausreichend“

Also warfen die Gäste in den letzten Minuten alles nach vorne. Ein einfacher langer Ball reichte, um die Werder-Defensive in Not zu bringen, und Misidjan schoss in der Nachspielzeit das 1:1. Milos Veljkovics Rettungsversuch kam zu spät. Einem einzelnen Spieler konnte man das Gegentor aber nicht ankreiden, alle Bremer waren einfach zu passiv. „Wir hätten da im Verbund besser verteidigen müssen“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Von Pech wollte nach der Partie übrigens keiner bei Werder sprechen. Dabei wäre das nach dem späten Gegentreffer nicht unüblich gewesen. Stattdessen äußerten sich die Spieler und der Trainer selbstkritisch. Die Ansprüche sind eben gestiegen an der Weser, wo sie sich Europa zum Ziel gesetzt haben. Fünf Punkte aus drei Spielen stehen nun zu Buche. Werder ist unter Kohfeldt im Weserstadion weiter ungeschlagen. Der Coach stellte Otto Rehhagels Startrekord von 14 Liga-Heimpartien ohne Niederlage ein. Es gab Jahre, in denen alle zufrieden gewesen wären. Jetzt sagte Kohfeldt, er bewerte den Saisonstart „zwischen befriedigend und ausreichend“.