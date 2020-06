Hatte wieder Grund zum Lachen: Maximilian Eggestein. (gumzmedia/nordphoto)

Er lachte, er scherzte, die Mundwinkel suchten permanent den Weg nach oben. Derart gut gelaunt hatte sich Maximilian Eggestein schon lange nicht mehr den Journalisten präsentiert. In einer kleinen Online-Medienrunde sprach der Mittelfeldspieler am Sonntagmorgen über die turbulenten Stunden vom Nachmittag zuvor - und die große Erleichterung danach. „Du hast es an den Umarmungen gemerkt, an der Art, wie wir uns abgeklatscht haben“, schilderte Eggestein die ersten Momente in der Kabine, als das Erreichen der Relegation endlich feststand. „Es war ein enormer Druck vor dem Spiel da, der dann natürlich abgefallen ist.“

Für eine große Party war es verständlicherweise noch zu früh. Die Erstligazugehörig ist weiter ungewiss und klärt sich erst nach den beiden Spielen am 2. und 6. Juli (jeweils 20.30 Uhr). Folglich war zwar das Lachen in die Bremer Kabine zurückgekehrt, Jubelarien gab es jedoch keine. „Es lief gute Musik. Dann sind wir aber irgendwann alle nach Hause, es war ein ruhiger Abend“, sagte Eggestein, der kurz darauf aber verriet, dass ein Song ganz besonders oft gespielt worden war: „Eisern Union“. Eben jene Hymne, die Nina Hagen einst Union Berlin schenkte und die vor Heimspielen der Köpenicker für Gänsehautmomente sorgt. Und weil die Hauptstädter nun Werders Abstiegskonkurrenten aus Düsseldorf bezwangen und somit den Einzug in die Relegation überhaupt erst möglich machten, gab es die passende musikalische Untermalung auch an der Weser. Nicht nur im Stadion, sondern auch bei vielen Fans.

Bier für Berlin

„Es wäre eine schöne Geste, wenn wir ein, zwei Kästen Bier rüberwachsen lassen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man immer sieht, was an den letzten Spieltagen so passiert“, sagte Maximilian Eggestein. „Das spricht einfach für eine charakterstarke Mannschaft. Man kann sich bei Union Berlin nicht genug bedanken.“

Bereits am Donnerstag folgt das Hinspiel der Relegation im Weserstadion. Dann ist die kurze Zeit der Erleichterung auch schon wieder vorbei, der Druck des Gewinnenmüssens bestimmt dann wieder den Alltag. „Am Montag haben wir frei, und da sollte man sich auch frei nehmen und sich nicht so viel mit der Situation beschäftigen“, sagte Eggestein. „Ab Dienstag brauchen wir, so hat es schon der Trainer gesagt, aber wieder diese Emotionalität, die wir auch gegen Köln gezeigt haben. Da hat man von Anfang an gesehen, was wir erreichen wollen. Es wird trotzdem ein anderes Spiel, aber wenn wir die Einstellung aus dem Köln-Spiel wieder auf den Platz bekommen, dann wird es schwierig für den Gegner.“