Ludwig Augustinsson ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden. (nordphoto/gumzmedia)

Als absolutem Musterprofi ist Ludwig Augustinsson neben einer gesunden Ernährung und regelmäßigem Training besonders eines wichtig: ausgewogener Schlaf. Doch daran ist für den Linksverteidiger des SV Werder Bremen erstmal nicht mehr zu denken – aus gutem Grund. Der 26-Jährige ist gerade zum ersten Mal Vater geworden.

Am vergangenen Mittwoch brachte seine Verlobte Miranda Sterner Töchterchen Lilly zur Welt – und die macht den Papa unglaublich stolz, wie nicht nur sein Instagram-Post erahnen lässt. „Ludde läuft seit der Geburt definitiv mit einem Strahlen herum“, berichtet Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Um seine Verlobte im Krankenhaus zu unterstützen und die Geburt hautnah miterleben zu können, hatte Augustinsson das Training am Mittwoch in Absprache mit seinem Coach sausen lassen. Schon am Donnerstag stand der schwedische Nationalspieler aber wieder auf dem Platz. „Er hat nur eine Einheit verpasst“, betonte Kohfeldt und ergänzte grinsend, was seinem Linksverteidiger derzeit womöglich mehr zu schaffen macht als ein ausgelassenes Training. „Ludde hat heute Morgen in unserer Schlaf-Monitoring-App zum ersten Mal seit er hier ist, eine schlechte Schlafqualität angegeben. Da werden wir uns jetzt wohl künftig dran gewöhnen müssen.“

„Zum Glück“ geht es für den schlaflosen Papa am Abend vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg aber nicht ins Bett mit Tochter Lilly, sondern mit der Mannschaft ins ziemlich leere Bremer Teamhotel. „Also, kein Problem“, befand ein lachender Kohfeldt und prophezeite: „Ich erwarte einen hochmotivierten, topfitten und euphorischen Ludwig Augustinsson. Es spricht alles für ein Top-Spiel von ihm.“