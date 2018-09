In der vergangenen Saison musste Werder genau 40 Gegentore hinnehmen. Und in dieser Saison sollen es natürlich nicht mehr werden, wenn es nach Abwehrchef Niklas Moisander geht. „Unser Ziel ist es, diese Saison 40 Gegentore oder weniger zu kriegen“, sagte der Finne am Donnerstag in einer Medienrunde.

Der 32-Jährige glaubt, dass Werder für dieses Ziel gerüstet ist: „Es ist gut für uns, dass wir die gleiche Verteidigung haben – und dann noch Jiri.“ Über Torwart Jiri Pavlenka sagt Moisander, dass er im Spiel immer präsent, immer konzentriert sei. „Im Training macht er auch mal Fehler, aber im Spiel ist er immer da. Das ist seine größte Qualität“, sagt der Innenverteidiger über den Tschechen.

Jeder wisse, wie wichtig Pavlenka für Werder sei und dass er in der vergangenen Saison so manchen Punkt für die Bremer gerettet habe, fügte Moisander an. Dass Werder seit einiger Zeit defensiv deutlich stabiler steht als in der Vergangenheit, wollte der Finne aber nicht nur am Torwart und der Abwehr festmachen: „Es ist eine Leistung von der Viererkette und dem Team insgesamt.“

Den Saisonstart hat Moisander ebenfalls bewertet: „Wir sind zufrieden mit dem Start, müssen aber noch besser spielen. Mit einem Sieg gegen Nürnberg können wir aus einem guten einen sehr guten Start machen.“ Eine Defensive ohne Gegentor dürfte dabei sicher sehr hilfreich sein.