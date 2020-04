Frank Baumann kann die jüngste Pauschalkritik am Profifußball nicht nachvollziehen. (nordphoto)

Es war nur ein kurzer Satz. Doch er genügte, um die Spötter direkt auf den Plan zu rufen. Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, sprach ihn, als es im Nachklang der außerordentlichen Mitgliederversammlung um das Thema Missgunst ging. „Was hat der Profifußball in den letzten Jahren falsch gemacht?“, fragte er und erntete prompt die entsprechenden Häme in den nicht immer sozialen Medien.

Es gibt längst einen Riss zwischen vielen Fans und dem, was sie mittlerweile nur noch als ein kommerzielles Produkt ansehen: den Profifußball in der 1. und 2. Bundesliga. Und nun steht eben auch noch die Fortsetzung der unterbrochenen Saison im Raum. Möglichst zeitnah, mitten in der Coronakrise. Seifert rechtfertigte die Pläne der Wiederaufnahme und machte dabei keinen Hehl aus den wirtschaftlichen Motiven. Sollte der Ball nicht bald wieder rollen, müsse klar sein, „dass wir die Bundesliga auch in einigen Monaten nicht spielen werden. Dann wäre die Bundesliga irgendwann ein Kollateralschaden dieser Coronakrise“, sagte er. Sogenannte Geisterspiele seien momentan „die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung.“

Während Christian Seifert diese Worte sprach, saß Werders Sportchef Frank Baumann gemeinsam mit Präsident Hubertus Hess-Grunewald und Klub-Boss Klaus Filbry hoch oben im Weserstadion in einem Konferenzraum. Dort hatte das Trio zuvor an der Video-Versammlung teilgenommen und war seinerseits über das Konzept der DFL-Task-Force und der weiteren Pläne informiert worden. Und natürlich war Baumann auch die Kritik der vergangenen Tage nicht entgangen. „Unsere Branche leidet massiv unter dieser Krise. Jeder versucht, wieder ein Stück weit Normalität hereinzubekommen“, sagte er wenig später in einer Video-Pressekonferenz. „Irgendwann muss man wieder Einnahmen erzielen, um den Geschäftsbetrieb fortsetzen zu können. Da geht es dem Fußball nicht anders als anderen Branchen. Es geht nicht um eine Sonderrolle, sondern wir wollen für unseren Betrieb die notwendigen Maßnahmen ergreifen ohne dabei die Gesundheit aller Beteiligten zu gefährden.“

Die Politik hat das Sagen

Genau daran waren zuletzt in der Öffentlichkeit einige Zweifel aufgekommen. Es stellten sich Fragen wie: Warum etwa soll es in der Bevölkerung Kontaktbeschränkungen geben, während sich Fußballer auf dem Platz womöglich gefährlich nahe kommen? Oder warum ist der wirtschaftliche Aspekt wichtiger als die Gesundheit der Profis, die auf dem Spiel steht, wenn die Saison auf Biegen und Brechen beendet wird? Frank Baumann beschwichtigte: „Es wurde immer betont, dass die Gesundheit der Spieler, Mitarbeiter, ihrer Familien und der gesamten Bevölkerung im Vordergrund steht – und das gilt auch weiterhin“, sagte er. Zumal ja noch überhaupt nicht geklärt sei, wann und wie wirklich wieder gespielt werden könne. „Wie die Politik entscheiden wird, kann keiner abschätzen. Wir müssen es einfach abwarten“, sagte Baumann. „Wir werden uns auch weiterhin an die Vorgaben der Politik halten.“

Genau dieser Umstand sorgte auch dafür, dass der Ligaverband bislang nicht mit einem konkreten Datum plant. „Wir haben es nicht in der Hand“, sagte Christian Seifert. „Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen.“ Das erste Mai-Wochenende sei „nicht realistisch“, erklärte er. Sollte die Politik jedoch beschließen, dass es am 9. Mai – ein Termin, der zuletzt in Aussicht gestellt worden war – weitergehen könnte, „dann werden wir am 9. Mai bereit sein“.

Zweifel am Starttermin

Frank Baumann gibt sich diesbezüglich allerdings keinen Illusionen hin. „Ich persönlich bin skeptisch, dass ab dem 9. Mai Bundesliga-Spiele stattfinden werden“, sagte er. Ohnehin bliebe bis dahin nicht allzu viel Zeit zur Vorbereitung, aktuell wird bekanntlich noch immer in Kleingruppen in Bremen trainiert. „Mindestens zwei Wochen Mannschaftstraining, besser sogar drei werden notwendig sein für die Vorbereitung, weil wir jetzt schon fast zwei Monate raus sind“, sagte Werders Sportchef. „Der ein oder andere Klub kann bereits in größeren Gruppen trainieren – und das hat natürlich auch mit einem Wettbewerbsnachteil zu tun.“

Folglich geht es auch um den Faktor Zeit. Doch Zeit ist bekanntlich Geld. Immerhin: Finanziell gibt es eine kleine Entspannung. Mit „fast allen“ Medienpartnern sei eine Einigung für eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien erzielt worden, teilte Seifert mit. „Man sollte dem DFL-Präsidium ein Kompliment machen, dass es eine vorübergehende Einigung mit den TV-Partnern gegeben hat“, lobte Baumann. „Es ist aber nur eine Teilsumme, wir als Klubs haben auch weitere Einnahmeausfälle in einer sehr großen Kategorie zu verzeichnen. Das wird weiterhin eine große Herausforderung sein.“

Kritik an der Pauschalkritik

Es wird also auch zukünftig um leere Kassen und kriselnde Unternehmen gehen. Die negativen Stimmen dürften dadurch nicht leiser werden. „Für uns bei Werder ist es schade, dass die gesamte Fußballbranche derzeit in einem schlechten Licht dargestellt wird“, sagte Frank Baumann. „Der Fußball polarisiert schon immer. Wir können gerade in der jetzigen Situation aber das leben, was wir schon immer gelebt haben – nämlich dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, die Interessen unseres Vereins, unserer Fans berücksichtigen und unsere Bodenhaftung nicht verlieren. Gerade jetzt merkt man, dass wir ein besonderer Klub sind, weil man merkt, für welche Werte der Klub steht und stehen möchte.“