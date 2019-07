Das Testspiel gegen Eibar wirkt weiter nach in Werders Trainingslager in Grassau. Mit 4:0 besiegte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag den spanischen Erstligisten. Das Ergebnis hätte sogar leicht noch deutlicher ausfallen können. Gegen den Ball arbeiteten die Bremer überragend, ließen keinen einzigen Konter zu und erspielten sich nach vorne zahlreiche sehr gute Chancen. „Da haben viele Dinge wirklich schon sehr gut funktioniert“, sagt auch Nuri Sahin.

Der Mittelfeldspieler hat in seiner großen Karriere viel erlebt. Deshalb weiß er: „Diese gute Frühform kann Fluch und Segen sein. Erst wenn der Wettkampf losgeht, dann gilt es.“ Er erinnert sich an eine Vorbereitung mit Borussia Dortmund, „da haben wir in den Testspielen alles gewonnen – und dann in der Liga die ersten vier Spiele verloren. Von daher tut uns auch jetzt in Bremen Demut gut, das ist wichtig.“ Sahin schließt sich der Meinung von Kohfeldt an, „der Trainer hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir noch keinen Punkt in der Liga gewonnen haben“.

Für den langjährigen türkischen Nationalspieler ist es viel wichtiger, nun seine erste komplette Sommervorbereitung bei Werder absolvieren zu können. Im vergangenen Jahr war er erst kurz vor Ende der Transferphase vom BVB gekommen, was angesichts des anspruchsvollen Kohfeldt-Fußballs durchaus seine Tücken hatte. „Bei Teambesprechungen während der Saison hieß es dann oft: Denkt daran, was wir in Grassau oder im Zillertal dazu gesagt haben“, erzählt Sahin, „aber dort war ich ja nicht dabei. Solche Dinge kannst du in Einzelgesprächen kaum aufholen.“ Wie schon beim Winter-Trainingslager in Südafrika profitiere er nun enorm davon, „unser Spiel und die Strukturen kennen zu lernen“. Auch mit nun bald 31 Jahren gibt er erkennbar Vollgas in dieser Vorbereitung. „Ich konnte bisher jede Einheit mitmachen, das ist wichtig für mich, auch wenn es mal weh tut. Denn ich weiß: Wenn ich gesund und fit bin, kann ich auch etwas kicken –und das macht mir Spaß.“

„Ich führe keinen Konkurrenzkampf“

Zu Beginn der Trainingstage in Grassau hatte Kohfeldt durchblicken lassen, dass sich Sahin mit Kevin Möhwald in einem Konkurrenzkampf befindet um den letzten freien Platz in Werders Dreier-Mittelfeld. Denn Davy Klaassen und Maximilian Eggestein sind für den Trainer gesetzt. „Dass sich Nuri und Kevin im Konkurrenzkampf befinden, finde ich gut und richtig, weil es den beiden auch hilft, ihre Leistung zu bringen“, meint Kohfeldt, der die Situation mit beiden Spielern intensiv besprochen hat. Der Trainer versicherte den Akteuren dabei, dass „beide enorm wichtig sind und beide dieses Jahr viele Spiele machen werden. Aber Einsatzgarantien spreche ich nicht aus, das wäre fahrlässig.“ Für Sahin sprechen seine große internationale Erfahrung und seine Klasse am Ball bei Pässen in die Tiefe. Sein Handicap: mangelndes Tempo bei gegnerischen Konterangriffen. Für Möhwald sprechen seine enorme Laufstärke und die Wege an den Strafraum, um selbst torgefährlich zu werden. Im Vergleich zu Sahin verfügt er aber über deutlich weniger Erfahrung auf hohem Niveau.

Sahin selbst reagiert nach seinen Stationen in Dortmund, Liverpool und Real Madrid mit der Gelassenheit eines international weitgereisten Stars auf die Situation. „Ich führe keinen Konkurrenzkampf“, betonte der 30-Jährige nun in Grassau, „dafür bin ich zu lange im Geschäft. Ich unterstütze jeden Mitspieler und sehe hier niemanden als Konkurrenten.“ Vielmehr würde es ihn freuen, „wenn sich alle hier weiterentwickeln. Denn das wird nötig sein, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die alle hier in sich tragen.“ Damit meint Sahin natürlich den Kampf um Europa. Offizielles Saisonziel ist das zwar noch nicht, trotzdem sprechen die Spieler wie schon im Vorjahr offen davon.

Werder braucht Sahins Klasse am Ball

Das Wort Stammspieler mag Sahin bei diesem Thema ohnehin nicht hören: „Ich denke, diese Zeiten sind im Fußball vorbei, dafür ist das Spiel längst viel zu dynamisch geworden. Es gibt keine Stammspieler mehr, man braucht einen großen Kader.“ Aber natürlich weiß er, dass seine Chancen sehr gut stehen, sehr oft zu spielen. Werder braucht Sahins Klasse am Ball, vor allem die präzisen Bälle in die Tiefe, die eine echte Waffe sind. Genau das wird eine entscheidende Veränderung in der neuen Saison, erklärt Sahin: „Vergangene Saison war Max Kruse unser Fixpunkt, auch im Aufbauspiel. Oft ging der erste Pass zu ihm, damit er das Spiel aufzieht. Jetzt agieren wir viel variantenreicher, das ist auch eine Chance.“

Das gilt unabhängig davon, ob nun Sahin oder Möhwald das Mittelfeld komplettieren. Doch auch wenn sich der langjährige türkische Nationalspieler bei diesem Duell sehr gelassen gibt, geht ein erfahrener Profi wie er natürlich nicht blauäugig in eine solche Konkurrenzsituation. Das wird deutlich, wenn Sahin sagt: „Ich bin abgehärtet, ich kann mich wehren. Ich hatte in meiner Karriere schon ganz ganz starke Konkurrenz.“

Aber er hat eben auch viel gelernt. Zum Beispiel, dass man vor einer Saison lieber keine persönlichen Ziele rausposaunen sollte. „Das habe ich einmal gemacht“, erzählt Sahin lachend, „damals habe ich in Dortmund gesagt, dass ich der beste Spieler werden will. Ich habe das zwar dann auch geschafft – aber das so anzukündigen, war natürlich jugendlicher Leichtsinn. Das sollte man nicht machen.“ Deshalb formuliert er nur weiche Ziele. Zum Beispiel: Die Erwartungen des Trainers im defensiven Mittelfeld erfüllen, der Mannschaft auch im Spiel nach vorne helfen – und gesund bleiben: „Das ist wirklich das Wichtigste. Ich weiß, wenn ich gesund bleibe, wird bei mir alles gut.“ Spektakulär, das weiß er, klingt das nicht. Das nimmt er aber gerne im Kauf. Sahin ist es viel wichtiger, dass Werder auf dem Feld für Aufsehen sorgt.