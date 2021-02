Florian Kohfeldt war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Florian Kohfeldt (Cheftrainer des SV Werder Bremen)

„Ich bin mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, denn ich hätte natürlich gerne gewonnen. Unsere Leistung gegen einen Tabellenachten, der zuletzt gegen viele gute Mannschaften gepunktet hat, war jedoch absolut okay. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit war es umgekehrt. Deshalb geht die Punkteteilung auch in Ordnung. Ein bisschen mehr Tempoaktionen von uns uns wären schön gewesen. So war es sicher kein Chancenfestival, aber auch kein Drama. Insgesamt hatten wir nicht genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen."

Maximilian Eggestein (Werder-Profi)

„In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so gut angelaufen, haben nicht mehr die Momente aus der ersten Hälfte gehabt, in denen wir früh die Bälle gewonnen haben. Und mit dem Ball haben haben wir einfach zu langsam gespielt. Gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die so kompakt verteidigt, ist es dann schwierig.“

Davie Selke (Werder-Stürmer)

„Beide Mannschaften können mit dem Punkt gut leben. Freiburg ist ein schwerer Gegner, der sehr kompakt und schwer zu bespielen ist. Die Jungs sind eingespielt, werden vom Trainer immer top eingestellt. Klar hätten wir gerne gewonnen, aber den Punkt nehmen wir gerne mit. Wenn die Defensive so kompakt ist, geht die Offensive ein bisschen flöten, aber wir sind sehr froh über den Punkt.“

Nils Petersen (Stürmer des SC Freiburg und Ex-Werderaner)

„Hier sind bei mir immer Emotionen dabei. Ich bin mit Wehmut weggegangen und ich komme immer wieder gerne hierher. Es war ein destruktives Spiel, nicht unbedingt ansehnlich für die Zuschauer. Es gab wenige Torchancen, am Ende nehmen beide den Punkt gerne mit. Beide Mannschaften hatten Angst den ersten entscheidenden Fehler zu machen. Wer das erste Tor geschossen hätte, hätte auch das Spiel gewonnen. Es war nicht unbedingt das schönste Spiel, beide hatten Respekt voreinander. Beide Teams können mit dem Punkt gut leben. Es ist auch eine Qualität, dieses Spiel nicht zu verlieren.“