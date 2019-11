Auf Fußball hatte Maximilian Eggestein am vergangenen Sonntag keine Lust. Am Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Schalke blieb der Fernseher aus, obwohl Werders Konkurrenz im Tabellenkeller ran musste. „Ich wollte einfach mal kein Fußball schauen„, sagt Eggestein. Aber ganz ohne geht es natürlich auch nicht, zumindest über die Resultate von Augsburgs 4:0 gegen Hertha und Mainz' 5:1 in Hoffenheim informierte er sich. Freude kam dabei nicht auf: „Als ich die Ergebnisse sah, war ich schon überrascht von der Höhe.“

Die anderen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel punkten, Werder nicht. Eggesteins Fazit des vergangenen Spieltags: „Daran sieht man, dass unsere Situation gefährlich ist.„ Eine Entwicklung, die niemand bei Werder mehr unterschätzen sollte, deshalb warnt Eggestein vor der Keller-Konkurrenz: „Die Mannschaften da unten werden auch ihre Punkte holen und haben Sie schon geholt. Und wir müssen aufpassen.“

Ein Mental-Coach ist nicht nötig

So gefährlich die Situation laut Eggestein auch ist, das A-Wort will auch er nicht in den Mund nehmen. Scheinbar gibt es eine Sprachregelung, nicht vom Abstiegskampf zu sprechen. Von den Europapokalplätzen sei Werder weit entfernt, räumt Eggestein ein, deshalb „müssen wir uns mit anderen Dingen beschäftigen„. Aber: „Für den Abstiegskampf ist es zu früh, der beginnt später in der Saison. Wir müssen jetzt in die Wege leiten, dass es dazu erst gar nicht für uns kommt.“

Für den Umgang mit der Krise findet der Mittelfeldspieler lobende Worte. Die Niederlage gegen Schalke sei intensiv analysiert und aufgearbeitet worden, in „einer relativ langen Sitzung". Eggestein deutet an, dass dabei offen und ehrlich Meinungen ausgetauscht wurden. Denn: „Die Probleme totschweigen ist kein Ansatz." Externe Hilfe werde die Mannschaft deshalb nicht in Anspruch nehmen müssen: „Wir brauchen keinen Mental-Coach, der uns die Probleme vor Augen führt. Wir sind uns der Probleme bewusst."

Jetzt helfen nur noch Punkte

Reden ist wichtig, aber am Ende zählt bei Werder jetzt ohnehin nur noch, was am Ende dabei heraus kommt. In der Tabelle trennt Werder nur noch ein Tor vom Relegationsplatz 16. Nach dem kommenden Spieltag könnte dieser Vorsprung aufgebraucht sein, wenn die Mannschaft am Sonntag beim VfL Wolfsburg keinen Sieg einfährt. Eggestein: „Wir müssen möglichst schnell Punkte holen. Wir sind in einer ganz schwierigen Situation.“