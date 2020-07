Werders Fans und die große Erleichterung

„Unterm Strich haben wir es verdient“

wkf

Werder darf auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga spielen, der drohende Abstieg wurde gerade noch so abgewendet. Entsprechend groß war anschließend die Erleichterung bei den Fans der Bremer.