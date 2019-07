Lohne. Dass dem einen oder anderen Profi beim Test-Turnier in Lohne die Kraft fehlte, war deutlich zu sehen. Der härteste Teil der Vorbereitung steckt den Spielern in den Knochen, darauf reagiert Florian Kohfeldt in der kommenden Woche, indem er die Spieler unterschiedlich belastet. „Wir werden einen Block haben, in dem wir individualisieren", kündigt Kohfeldt an. „Die, die von Anfang an dabei waren und in der Vorbereitung nichts verpasst haben, werden bis Mittwoch frei kriegen. Damit sie im Trainingslager in Grassau wieder die nötige Frische haben." Spieler, die aufgrund von Verletzungen oder ähnlichem zwischendurch gefehlt haben, bekommen zwei oder einen Tag Pause. Und dann gibt es die, die aufgrund von Länderspielen verspätet in die Vorbereitung eingestiegen sind – die bekommen überhaupt nicht frei, sondern trainieren weiter. Eins gilt aber für alle Spieler: „Sonntag ist Training."