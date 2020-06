„Im Herzen grün-weiß“. Für Werder geht es an diesem Wochenende und im besten Fall auch noch danach um sehr viel. Auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt benötigen die Mannschaft und der Verein die volle Unterstützung der Fans und der Stadt Bremen. Das bedeutet: Zeigt Flagge und zeigt Poster. In der Sonnabend-Ausgabe des WESER-KURIER befindet sich deshalb ein doppelseitiges Unterstützer-Poster.

Hängt das Plakat sichtbar in eure Fenster und zeigt so, dass ihr dem Team bis zur allerletzten Sekunde die Daumen drückt. Noch ist der Klassenerhalt möglich! Werder braucht euch und eure Unterstützung. Alle Abonnenten des WESER-KURIER erhalten die spezielle Beilage auf ganz normalem Wege direkt in den heimischen Briefkasten. Alle anderen Werder-Fans können sich im Pressehaus in der Martinistraße, im Zeitschriftenhandel oder an allen anderen bekannten Verkaufsstellen mit einer oder mehreren Ausgaben des WESER-KURIER eindecken.

Bereits vor vier Jahren, im Mai 2016, gab es eine vergleichbare Aktion, als die Grün-Weißen gegen Eintracht Frankfurt auf den allerletzten Metern der Saison den Klassenerhalt realisierten. Unter dem Motto „Werder braucht Bremen, Bremen braucht Werder“ zeigten ebenfalls viele Fans mit großen Plakaten Flagge und halfen so der Mannschaft. Kein allzu schlechtes Omen also. „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Stadt und Fans hinter uns stehen – auch wenn es verständlicherweise Kritik gibt“, sagte Sportchef Frank Baumann jetzt mit Blick auf die Atmosphäre in der Stadt. „Leider haben wir nicht die Unterstützung im Stadion und drumherum. Das hat uns in anderen Jahren definitiv geholfen.“