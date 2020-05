Er geht mit Worten und Zweikämpfen voran: Werders - leider nur geliehener - Leader Kevin Vogt. (imago images/Poolfoto)

Wenigstens ein Spieler zeigte nach der schwachen Leistung gegen Leverkusen Charakter und prangerte die Bremer Leistung, das fehlende Engagement und das zu nette Miteinander bei Werder deutlich an: Kevin Vogt. Dafür bekam er am Freitag Rückendeckung von seinem Trainer. „Kevin hat es jetzt öffentlich so gesagt. Ich hatte dieses Gespräch mit ihm schon vor zwei oder drei Wochen auf dem Platz", sagte Florian Kohfeldt, der die Grundsatzkritik seines Winter-Neuzugangs durchaus teilt, denn: "Uns fehlen leider diese Typen, die genau dafür stehen, schon über die gesamte Saison. Das kann zwar auch keiner mehr hören. Aber Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald, ein Stück weit auch Ömer Toprak, das sind natürlich Spieler, die sie sich reiben und denen es egal ist, ob sie jeder mag."

Derzeit sei es tatsächlich so, "dass wir auch untereinander im Training eine andere Aggressivität und eine andere Ansprache haben müssen", erklärte Kohfeldt, der jedoch hinzufügte: "Das ist alles längst thematisiert. Und auch schon angesprochen. Deshalb fand ich es auch absolut richtig und gut, dass Kevin das jetzt noch einmal öffentlich gesagt hat. Denn es gibt dabei verschiedene Eskalationsstufen. Das intern anzusprechen, das mit dem Trainer-Team zu machen, das machen wir auch. Ständig und kritisch. Sehr kritisch. Und mit einer hohen Reibung. Aber am Ende ist es das Entscheidende, dass es gerade auf dem Platz auch passiert. Und ich hoffe, dass es jetzt Wirkung zeigt.“

Kohfeldt: Die Fans fehlen, aber...

Die fehlenden Fans dürften für die Mannschaft in den Geisterspielen kein Alibi sein, auch wenn die Unterstützung der Anhänger natürlich fehle. Bei einer Rettung im Tabellenkeller werde es diesmal "leider kein Fest geben wie 2016", sagte Kohfeldt und erinnerte an die Bilder nach dem Frankfurt-Spiel damals. "Dass wir so etwas wie hier am Montag gegen Leverkusen in einem leeren Weserstadion erleben müssen, das muss halt sein. Aber es war schon nicht das schönste Erlebnis. Die Fans müssen und sollen zu Hause bleiben, in unser aller Sinne. Aber das ist schon etwas, was uns fehlt, was uns sehr fehlt und was uns sonst mit Sicherheit auch noch mal einen Push gegeben hätte. Aber wir dürfen nicht sagen: Die Fans sind nicht da, jetzt klappt es nicht. Wir mussten uns ein Spiel daran gewöhnen, und wir haben uns daran gewöhnt.“