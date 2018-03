Werders U23 steckt in der 3. Liga mittendrin im Abstiegskampf, wartet seit 18 Spielen auf einen Sieg – darf in der Rückrunde aber auf personelle Unterstützung von den Profis hoffen. „Ich will nicht ausschließen, dass wir in die Situation kommen, dass der eine oder andere Spieler mal in der zweiten Mannschaft spielt“, sagte Werders Bundesligatrainer Florian Kohfeldt am Donnerstag, „das kann durchaus Sinn ergeben. Es muss aber für beide Sinn machen: für den Spieler, der Spielpraxis sammelt, und für die U23. Wir sind da in ständigem Austausch.“

Grundsätzlich ist Kohfeldt, der für die U23 bis zu seiner Beförderung Ende Oktober verantwortlich gewesen ist, aber von der Qualität der Mannschaft überzeugt. „Ich glaube, dass der Kader der U23 gut genug ist, die Klasse zu halten. Sie haben sehr, sehr viele Spiele unglücklich verloren, zuletzt in Karlsruhe.“

Werder ist aktuell der einzige Bundesligist mit einer U23 in der 3. Liga – was aus Sicht der Bremer ein echter Wettbewerbsvorteil im Kampf um die begehrtesten Talente ist. „Deshalb hat die U23 zwei Ziele“, sagte Kohfeldt: „Spieler ausbilden, aber auch die Klasse halten.“ Gut möglich, dass Profis wie Johannes Eggestein, Marco Friedl oder Luca Caldirola demnächst mithelfen, am Ende der Saison beide Ziele zu erreichen.