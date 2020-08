Die Partnerschaft mit VW ist im Sommer nach zwölf Jahren ausgelaufen. Werder ist bestrebt, einen neuen Sponsor aus der Automobilbranche zu finden. Zumindest für das Trainingslager im Zillertal ist der Klub fündig geworden. Mit Mercedes-Benz Nord besteht für die zehn Tage in Österreich eine Kooperation. Geld fließt nicht, aber das Unternehmen stellt sechs Fahrzeuge zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem mehrere Kleinbusse, um beispielsweise Trainings-Materialien vom Hotel zum Platz zu transportieren.

„Gemeinsam on Tour" lautet der Slogan, der auf den Autos zu lesen ist. Wie lange diese Tour dauert, ist derzeit noch nicht abzusehen. Es könnte längerfristig sein. Mercedes-Benz hat ein großes Werk in Bremen, das auch für den Stuttgarter Konzern von Bedeutung ist. Mercedes und Bremen gehören also durchaus zusammen, im Weserstadion hat das Unternehmen eine VIP-Loge gemietet. Eine Entscheidung über den Zeitraum einer Zusammenarbeit steht noch aus.

Zwei weitere Autohersteller haben Interesse

Was auch an Werder liegt. Die Bremer haben verschiedene Optionen. Konkret laufen Gespräche mit zwei weiteren Automobilherstellern. Auch eine Autovermietung zeigt Interesse, dort gibt es ebenfalls Verhandlungen. „Es ist noch nichts entschieden", sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Sicher ist nur, dass es auch mit den anderen Unternehmen um Kooperationen geht, Geld fließt nicht. Da auch die Automobilhersteller von den Folgen der Corona-Krise hart getroffen wurden, ist die Bereitschaft für ein Sponsoring, wie Volkswagen es betrieben hat, nahezu null. Die Wolfsburger hatten zuletzt pro Jahr rund 1,8 Millionen Euro gezahlt und einen Pool von 80 Autos zur Verfügung gestellt.