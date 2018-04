Die volle Dosis Adrenalin tat vermutlich gut. Ein wichtiges Tor gemacht, kräftig auf die grüne Raute des Trikots geklopft und dann mit ausgebreiteten Armen vor der Westkurve gejubelt. Es war einer dieser Momente, für die man wohl Fußball-Profi wird. Oder die meisten es gerne geworden wären. Zlatko Junuzovic hat zuletzt schlechtere Momente erlebt, der immer mal wieder auf die Bank versetzte Kapitän. Gegen Frankfurt aber war Junuzovic wieder wichtig. Auch beim zweiten Bremer Tor hatte er ja seinen Fuß im Spiel und wurde so zu einer der prägendsten Figuren des Nachmittags.

Vielleicht hilft ein emotionaler Moment wie der vor der vollbesetzten Westtribüne, eine Entscheidung zu treffen, wie und wo es im Sommer weitergeht. Ein emotionaler Moment, der ihm zeigt, was er an Bremen hat. Oder mit dem er Bremen gezeigt hat, was noch in ihm steckt. Die Diskussion über seine Zukunft begleitet Werder schon längere Zeit, sie gehört zur intensivsten aller offenen Personalfragen. Noch hat Junuzovic keine Entscheidung verkündet, bei welchem Klub er in der kommenden Saison unter Vertrag stehen wird.

Ein Gerücht aus der Mannschaft

Es gibt Leute, die sagen, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Alle Optionen seien nach wie vor denkbar. Und es gibt ein Gerücht aus dem Kreis der Mannschaft, das besagt, Junuzovic habe längst ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Nur wo, wissen die Mitspieler nicht. Möglich wäre das, sechs Monate vor Vertragsende darf ein Spieler mit einem anderen Klub verhandeln, ohne seinen Arbeitgeber in Kenntnis setzen zu müssen. Ist also längst klar, wo Junuzovic nächste Saison spielt?

Durchaus möglich. Möglich ist aber auch, Junuzovic noch länger in Bremen zu halten. Das ist nach wie vor der Plan. "Wir wissen, was Zlatko kann. Das hat er jetzt wieder unter Beweis gestellt", sagt Baumann. Und, viel wichtiger: "Er zeigt, dass er mit der Situation gut umgeht." Junuzovic müsste dauerhaft die Rolle akzeptieren, die er bei Werder bereits einnimmt: manchmal wichtig und es manchmal eben nicht zu sein. Mal 90 Minuten auf der Bank zu sitzen, und eine Woche später in der Startelf zu stehen. Junuzovic muss für sich klären, ob er dazu bereit ist. Seine Leistung gegen Frankfurt spricht dafür

Oder ob er doch noch mal dem Reiz des Neuen erliegt, und in einer anderen Liga, einem anderen Land etwas anderes wagt. Angebote gibt es, aus der Türkei etwa, vergangenen Sommer gab es schon Verhandlungen mit Trabzonspor. Damals wäre Junuzovic gerne an die Schwarzmeer-Küste gewechselt. Doch dort zieht es ihn jetzt angeblich nicht mehr hin. Attraktiver sind für ihn die USA, wo zwei Vereine nach Informationen von MEIN WERDER Interesse zeigen. Einer davon ist Orlando City SC, auch dorthin gab es bereits vor einem Jahr Kontakt. Doch damals ließ Werder Junuzovic nicht ziehen, weder nach Orlando noch zu Trabzonspor.

Orlando bietet gutes Gehalt

Bei Orlando könnte Junuzovic in etwa das verdienen, was er auch in Bremen bekommt. 170 000 Euro Festgehalt pro Monat sollen das sein, ist aus gut unterrichteten Kreisen zu hören. Das sind ziemlich genau 2 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen leistungsbezogene Prämien, sodass die Gesamtsumme auf bis zu 2,4 Millionen Euro pro Jahr anwachsen kann. Eine Summe, die Orlando auch zu zahlen bereit wäre. Hinzu kommt, dass die USA einen Lebensstil bieten, der verlockend ist. Florida bedeutet ganzjährige Wärme, einen hohen Lebensstandart. Die Chance, eine neue Kultur kennenzulernen.

In Bremen würde das Gehalt im neuen Vertrag geringer sein als bisher. Und soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung im folgenden Jahr noch weniger werden. Dafür bietet auch Bremen Lebensqualität, Stabilität und einen Status, den er sich in einem neuen Klub erspielen müsste.

Und was sagt Junuzovic zu all dem? Eine gute Frage. Im Moment spricht er mal wieder nicht mit den Bremer Journalisten, angeblich hat ihm irgendetwas an der jüngsten Berichterstattung nicht gefallen. Er redet nur im Fernsehen, wozu er verpflichtet ist. Die Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft bleibt also bis auf Weiteres ungeklärt.