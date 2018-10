Gut zwei Jahre hatten die Werder-Fans auf diesen Moment gewartet, in der 86. Minute im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg war es dann so weit: Claudio Pizarro hatte den klugen Pass in die Gasse gespielt, Johannes Eggestein sprintete in den Strafraum der Wölfe, zog ab und traf mit dem linken Fuß an Koen Casteels vorbei zum 2:0-Endstand. Endlich, endlich hatte die schon früh so gepriesene Sturmhoffnung in der Bundesliga das Talent gezeigt, das Eggestein zum Stammgast in den deutschen U-Nationalmannschaften und zum Torschützenkönig in der U17- sowie der U19-Bundesliga Nord/Nordost gemacht hatte.

So nah dran am Durchbruch wie jetzt war Eggestein noch nie, seit er im Sommer 2016 seinen Profivertrag bei Werder unterzeichnet hatte. Damals hatten Fans die Unterschrift des Stürmers noch als Coup bejubelt, waren doch namhafte Vereine aus dem In- und Ausland als potenzielle Interessenten gehandelt worden. Wenn es heute darum geht, wer im Zuge der Bremer Rotation aus dem Spieltagskader gestrichen werden könnte, sagt Chefcoach Florian Kohfeldt mit Blick auf Johannes Eggestein: „Über ihn denke ich nicht nach.“ Stattdessen finden sich Kevin Möhwald, eine zentrale Figur des Nürnberger Bundesliga-Aufstiegs, oder Milot Rashica, der an den ersten zwei Spieltagen als Joker glänzte, auf der Tribüne wieder.

Ein beachtlicher Aufstieg eines Eigengewächses, das für manchen Betrachter in den vorigen Jahren gemessen an seinen Vorschusslorbeeren bereits als Sorgenkind galt. In einer Zeit, in der ein Romelu Lukaku schon mit 16 im Herrenbereich Verteidiger beiseiteschubste und ein 19 Jahre alter Kylian Mbappé im Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft allen davon dribbelte, fällt es manchem schwer, seine Enttäuschung zu verbergen, wenn das deutsche „Jahrhunderttalent“, wie Ex-Profi und Hannover-Scout Dieter Schatzschneider Eggestein einst etwas unglücklich taufte, selbst gegen Gegner wie Meppen und Zwickau eine ganze Saison ohne Torerfolg bleibt.

Falsche Maßstäbe

Dabei ging eine Kritik, die sich vor allem auf die Trefferquote Eggesteins in der U23 stützte, schon immer am Ziel vorbei. Denn abgesehen von der Binsenweisheit, dass jeder junge Spieler sich unterschiedlich schnell entwickelt, hilft ein Quervergleich Eggesteins mit Gleichaltrigen nur dann, wenn die entsprechenden Jungprofis auch ähnliche Spielertypen sind. Und Angreifer, die über ähnliche Stärken und Schwächen wie Johannes Eggestein verfügen, sind nicht so leicht zu finden.

Die meisten erfolgreichen Stürmer auf Spitzenniveau lassen sich grob zwei Kategorien zuordnen: Da gibt es die großgewachsenen, robusten Zielspieler, die den Ball abschirmen und verteilen, aber auch Kopfballduelle gewinnen sollen. Und die beweglichen, pfeilschnellen Tiefensprinter, die immer wieder mit Tempo in die Lücken der Abwehrkette starten. Auf der einen Seiten Spieler wie Robert Lewandowski und Vedad Ibisevic, auf der anderen solche wie Timo Werner und Ante Rebic.

Auch wenn manche Spieler zwischen diesen zwei Extremen stehen und auch Angreifer, die in diese Kategorien passen, untereinander sehr verschieden sein können: Es ist kein Geheimnis, dass die Mehrzahl erfolgreicher Stürmer über hervorragende körperliche Voraussetzungen verfügt. Mal in puncto Geschwindigkeit, mal hinsichtlich physischer Stärke und Körpergröße. Solche Eigenschaften helfen individuell begabten Stürmern, auch in schwachen Teams herauszustechen: Tempo und Dribbelstärke sind im Konterspiel wie in Einzelaktionen nützlich, ein robuster Körperbau hilft, wenn aus dem Aufbau viel mit hohen Bällen probiert oder ein Abnehmer für Standards gesucht wird.

Überragender Torabschluss

Johannes Eggestein besitzt keines dieser Talente im Übermaß. Sein Antritt ist ordentlich, aber kein Alleinstellungsmerkmal, und aus dem eher schmal gebauten Jugendspieler von einst mag ein drahtiger, 1,83 Meter großer Stürmer geworden sein, aber weder sind das die Maße eines Kolosses, noch ist das Kopfballspiel Eggesteins bemerkenswerteste Fähigkeit. Es war also nie zu erwarten, dass Eggestein in einer in der 3. Liga häufig gerade körperlich unterlegenen U23 mit besonderen Scorer-Statistiken heraussticht.

Auch ein verkappter Spielmacher in der Spitze, wie er etwa von Max Kruse oder Lars Stindl verkörpert wird, ist Eggestein derzeit nicht. Dafür aber weiterhin ein Angreifer mit einem überragenden Abschluss, der in anderen Bereichen des Spiels dazulernen musste – und dazugelernt hat. Noch in der Vorsaison hatte Eggestein seine besten Szenen als Joker oft tief in der eigenen Hälfte, wo er in umkämpften Schlussphasen diszipliniert und einsatzfreudig mit zurückarbeitete.

Offensiv hingegen ist Eggestein vielseitiger geworden, er wird von Kohfeldt mittlerweile auch als Option für die Außenstürmerpositionen oder gar als Achter in offensiven Ausrichtungen gesehen. Dabei kommt dem Angreifer sein sauberes Kombinationsspiel, seine gute Vororientierung und sein starkes Timing bei Läufen in den Strafraum zupass. Gerade neben einem Fixpunkt wie Claudio Pizarro hatte Eggestein schon in der Vorbereitung angedeutet, die Räume, die sich auftaten, geschickt nutzen zu können.

Mehr Alcácer als Sargent

Mit seinem cleveren Bewegungsspiel im und am Strafraum, seiner Abschlussstärke und seinen fußballerischen Fähigkeiten hat Johannes Eggestein seine eigene, kleine Nische. Eine, die wohl am ehesten noch der eines anderen Stürmers ähnelt, dessen Name gerade in aller Munde ist: Dortmunds Paco Alcácer etwa hatte in den spanischen U-Nationalteams noch bessere Quoten als Eggestein vorzuweisen, doch auch Alcácer spielte beim FC Valencia vor seinem 20. Geburtstag nur eine Nebenrolle. Es ist das Los der körperlich mäßig imposanten Torjäger, erst nach den Teenager-Jahren wirklich einen Eindruck zu hinterlassen.

Ganz reibungslos funktionieren solche Vergleiche natürlich nie. Zu viele verschiedene Charakteristika fügen sich zum Spielstil eines Stürmers, zumal Eggestein seine Entwicklung noch bestätigen muss. Dennoch sind sie mitunter eine gute Orientierung. So denkt auch John Hackworth, der als U17-Coach des US-Nachwuchses zeitweilig für ein anderes Bremer Talent verantwortlich war: Joshua Sargent. Der sei hinsichtlich seines Spielstils „ein Typ wie Robert Lewandowski“, hatte Hackworth im Mein-Werder-Interview verraten.

Aufgrund dieser Verschiedenheit in der Veranlagung fällt es auf den zweiten Blick schwer, die beiden Nachwuchstorjäger als direkte Konkurrenten zu sehen. Sollte es Frank Baumann gelingen, Eggestein langfristig an Werder zu binden, wäre auf Sicht im Werder-Angriff wohl sogar Platz für beide Sturmtalente. Die Voraussetzungen dafür, junge Spieler erfolgreich einzubauen, scheinen derweil aufgrund der Spielanlage und der Tabellensituation so gut wie lange nicht mehr.