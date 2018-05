Niklas Moisander (Oberschenkelprobleme) wird rechtzeitig für das Saisonfinale in Mainz fit. Der Innenverteidiger, der die vergangenen beiden Partien verpasst hatte, soll am heutigen Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt mitteilte. „Ich gehe davon aus, dass er spielen kann“, sagte Kohfeldt über Moisanders Einsatzchancen in Mainz.

Milos Veljkovic wird dagegen ausfallen. „Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, er wird in Mainz nicht spielen“, sagte Kohfeldt über die Knöchelverletzung des Serben.

Wieder komplett fit ist Ludwig Augustinsson. Der schwedische Linksverteidiger hatte beim letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) wegen eines grippalen Infekts gefehlt, ist am Mittwoch aber schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Kohfeldt sagte: „Da sehe ich eigentlich gar keine Gefahr.“

Während Johannes Eggestein auf jeden Fall im Kader stehen wird, müssen zwei andere Stürmer um ihren Platz bangen: Ishak Belfodil und Yuning Zhang. Kohfeldt will die Trainingseinheiten abwarten und dann entscheiden. Der Cheftrainer betonte aber noch mal, dass es sich bei Belfodil um „eine rein sportliche Entscheidung“ handele.

