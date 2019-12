Wann kommt Werders Kapitän zurück? Geht es nach Milos Veljkovic, möglichst schnell. „Er ist ein super Leader„, sagt Veljkovic über Niklas Moisander. Am Mittwoch trainierte Moisander, der seit Anfang September verletzt ausfällt, wieder mit der Mannschaft. Ein Comeback im Spiel gegen Paderborn am Sonntag (18 Uhr) ist also möglich. Die lange Pause sieht Veljkovic dabei nicht als Problem: „Niklas braucht nicht lange, um wieder reinzukommen. Und wir helfen ihm alle.“

Sportlich würde Moisander Werder sofort helfen, sagt sein Partner in der Innenverteidiger: „Am Ball ist Niklas ein Weltklassespieler, und er macht andere Spieler besser", so Veljkovic. Florian Kohfeldt hält ein Comeback des Kapitäns nur für möglich, wenn er mindestens Mittwoch, Donnerstag und Freitag voll mit der Mannschaft trainiert. Eine Entscheidung dürfte also erst gegen Ende der Woche fallen.

Eine Warnung von Veljkovic

Veljkovic, der nach langer Verletzungspause aufgrund einer Zehen-OP seinen Stammplatz verloren hatte, gehört mittlerweile wieder zur ersten Wahl des Trainers. „Ich habe hart gearbeitet„, sagt der Serbe über die vergangenen Monate. Das habe sich ausgezahlt: „Ich habe versucht, noch stärker zurück zu kommen.“

Der Sieg in Wolfsburg nach zuvor acht Spielen ohne, tut der Mannschaft gut, berichtet Veljkovic. „Es ist eine kleine Erleichterung. Das war ein sehr wichtiges Spiel.„ Die Mannschaft dürfe aber keine falschen Schlüsse daraus ziehen, dass es nun einmal geklappt habe: „Jetzt geht nicht alles von alleine, wir müssen diesen gleichen Einsatz am Sonntag gegen Paderborn zeigen und jedes Spiel mit 100 Prozent angehen.“ Vielleicht kann Veljkovic das ja mit Moisander als seinem Nebenmann in der Verteidigung.