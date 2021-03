Milos Veljkovic ist wieder zurück im Werder-Training. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Einen Tag lang hatte er wegen Schmerzen am Zeh pausieren müssen, am Mittwoch ist Werder Bremens Innenverteidiger Milos Veljkovic dann schon wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 25-Jährige, der zuletzt während des Heimspiels gegen den FC Bayern München (1:3) geschont und erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, dürfte vor dem kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) also in wieder die Startelf zurückkehren.

Ob das auch für Leonardo Bittencourt gilt, der gegen die Bayern ebenfalls als Einwechselspieler zum Einsatz kam, ist hingegen fraglich. Am Mittwoch pausierte der 27-Jährige mit dem Training, weil ihn Rückenprobleme plagen. Auch Ilia Gruev verpasste die Einheit wegen einer Sprunggelenksverletzung, die er sich am Wochenende während des Trainings zugezogen hatte. Ludwig Augustinsson fehlte zudem aus privaten Gründen.