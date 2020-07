Die linke Wade bandagiert: Milos Veljkovic am Weserstadion vor dem Start in den Urlaub. (nordphoto)

Für Milos Veljkovic endete die Bremer Krisensaison so, wie sie begonnen hatte: mit einer Verletzung. Im Rückspiel der Relegation in Heidenheim musste der Innenverteidiger während der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, die Untersuchungen in Bremen ergaben nun einen Muskelfaserriss an der linken Wade. Weil die Verletzung aber nicht zu gravierend ist, musste Veljkovic nicht zu weiteren Behandlungen bleiben, sondern konnte sich mit einem entsprechend dosierten Trainingsplan in den Sommerurlaub verabschieden.

Zehenbruch im Vorjahr

Natürlich werden da Erinnerungen wach an den vergangenen Sommer: Damals hatte sich Veljkovic in den ersten Juni-Wochen beim serbischen Nationalteam den Zeh gebrochen und war mit dieser Verletzung in den Urlaub gegangen. Zum Trainingsstart Ende Juni musste er prompt am gebrochenen Zeh operiert werden und fiel in der Folge - auch wegen weiterer Komplikationen - gleich mehrere Monate aus.

Wenn diesmal alles besser verläuft, müsste Veljkovic beim nächsten Bremer Trainingsstart Anfang August wieder belastbar sein.