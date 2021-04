Verpasst das Stuttgart-Spiel: Werder Verteidiger Milos Veljkovic. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Milos Veljkovic wird für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart sehr wahrscheinlich passen müssen. Der 25-jährige Innenverteidiger hatte wegen einer Oberschenkelverletzung aus dem Wolfsburg-Spiel (1:2) seine Länderspielreise mit Serbien vorzeitig abgebrochen und wird dem SV Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) wohl nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird Nick Woltemade den Grün-Weißen länger verletzungsbedingt fehlen

„Bei Milos Veljkovic wird es eher so aussehen, dass es nicht funktionieren wird“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart: „Ich will das zwar nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber es ist schade, dass er höchstwahrscheinlich nicht dabei sein kann.“ Werder habe aber „gute Alternativen“ in der Verteidigung.

Zudem hat Werder einen neuen verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen: Nick Woltemade hat sich im Training bei einer Schussbewegung das Knie überstreckt und einen Außenbandanriss zugezogen. Der 19-jährige Stürmer wird laut Kohfeldt „konservativ geschätzt sechs bis acht Wochen“ ausfallen.