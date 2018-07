Werders Athletiktrainer Axel Dörrfuß ist bereits abgereist aus dem Trainingslager im Zillertal. Er wird in Bremen gebraucht, denn dort steigt Milos Veljkovic am Freitag wieder ins Training ein. Der Innenverteidiger absolviert mit Dörrfuß in den kommenden Tagen nun erst einmal die Leistungstests, die für die anderen Spieler schon Anfang Juli auf dem Programm standen. Das teilte Sportchef Frank Baumann am Freitag mit.

Veljkovic hatte mit der serbischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Russland teilgenommen. Der 22-Jährige kam dabei einmal zum Einsatz, im letzten Vorrundenspiel gegen Brasilien am 27. Juni. Nach der 0:2-Niederlage war Serbien ausgeschieden, und für Veljkovic begann der Urlaub.

Noch länger im Turnier waren Yuya Osako, der mit Japan das Achtelfinale erreichte, und Ludwig Augustinsson, der mit Schweden im Viertelfinale scheiterte. Beide haben derzeit noch frei. Osako wird am 27. Juli in Bremen erwartet, Augustinsson ein paar Tage später. Beim Trainingslager in Grassau, das am 4. August startet, sind beide dann also dabei.