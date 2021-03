Leonardo Bittencourt kann gegen Wolfsburg spielen. (nordphoto/gumzmedia)

Gute Nachrichten vor dem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg: Trainer Florian Kohfeldt kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. „Uns steht das gleiche Personal wie letzte Woche zur Verfügung“, erklärte Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag. Kleine Einschränkung: Nachwuchsspieler Ilia Gruev hat sich im Spielersatztraining am vergangenen Wochenende leicht verletzt und ist nicht einsatzfähig.

Trotz Trainingspausen unter der Woche sind also auch Milos Veljkovic (Zehschmerzen) und Leonardo Bittencourt (Rückenprobleme) fit für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr). Noch einmal pausieren muss derweil Ersatztorwart Michael Zetterer. „Er wird erst zum Spiel in Stuttgart zurückkehren“, sagte Kohfeldt